ÅÄÃæÈþµ×¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤è¤ê¡¢¡È¤×¤¯´é¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤«¤ï¤¨¡ÁÈ¿Â§¤ä¤ï¡×
ÅÄÃæÈþµ×2nd¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¤¬30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ¤Ç¤×¤¯´é¤ò¤¹¤ëÅÄÃæÈþµ×¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È8ÅÀ¡ÛÈà½÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÄÃæÈþµ×¤Î²Ö²Ð¥·¥ç¥Ã¥È
ºòÇ¯HKT48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæÈþµ×¡£9·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï2nd¼Ì¿¿½¸¡Øµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡£¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ÅÄÃæÈþµ×2nd¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¤Ï30Æü¡¢¡Ö8·î¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ß¤¯¤ê¤ó¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¹¹¿·¡£¤Ú¤í¤Ú¤í¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò¼ê¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ¤Ç¤×¤¯´é¤ò¤¹¤ë¡¢¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤¯¤ê¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤«¤ï¤¨¡ÁÈ¿Â§¤ä¤ï¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥â¡¼¥É¤Î¤ß¤¯¤ê¤ó¤µ¤ó¤âËÜÅö¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û²£Æý¤¬¥Á¥é¥ê¡ÄÅÄÃæÈþµ×¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸É½»æ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È8ÅÀ¡ÛÈà½÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÄÃæÈþµ×¤Î²Ö²Ð¥·¥ç¥Ã¥È
ºòÇ¯HKT48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæÈþµ×¡£9·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï2nd¼Ì¿¿½¸¡Øµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡£¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ÅÄÃæÈþµ×2nd¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¤Ï30Æü¡¢¡Ö8·î¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ß¤¯¤ê¤ó¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¹¹¿·¡£¤Ú¤í¤Ú¤í¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò¼ê¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ¤Ç¤×¤¯´é¤ò¤¹¤ë¡¢¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤¯¤ê¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤«¤ï¤¨¡ÁÈ¿Â§¤ä¤ï¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥â¡¼¥É¤Î¤ß¤¯¤ê¤ó¤µ¤ó¤âËÜÅö¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û²£Æý¤¬¥Á¥é¥ê¡ÄÅÄÃæÈþµ×¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸É½»æ¥«¥Ã¥È¸ø³«