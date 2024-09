森山直太朗

森山直太朗が、20thアニバーサリーツアー『素晴らしい世界』国内最終公演となる8,000人動員の両国国技館単独公演を完全収録した「森山直太朗 20th アニバーサリーツアー 『素晴らしい世界』in 両国国技館」のBlu-ray/DVDを、11月6日に発売する。

【動画】森山直太朗20thアニバーサリーツアー『素晴らしい世界』in 両国国技館トレーラー映像

『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』、『SWEET LOVE SHOWER 2024』といった夏フェスの初出演や、『朝霧 JAM2024 - It's a beautiful day』、瑛人主催『JERSEY EIGHT 2024』といった秋フェスの初出演など、今年多くのフェスに初出演する森山直太朗。今年終幕したデビュー20周年を記念したアニバーサリーツアー『素晴らしい世界』 は、2022年より今年の4月まで、国内102本、海外5本の総計107本、総動員数12万人を超えるキャリア最大規模のツアーとなった。 そのアニバーサリーツアーの国内最終公演となった 102本目、今年の3月16日に開催された両国国技館単独公演の模様を完全収録した映像商品「森山直太朗 20th アニバーサリーツアー『素晴らしい世界』in 両国国技館」Blu-ray/DVDが、11月6日に発売されることが決定した。念願のセンターステージに立った森山直太朗が満員御礼となった8000人の観客を魅了し、自身初の両国国技館単独公演でのアンコ ールを含む全19曲を披露した模様を余すところなく収録した映像作品となっている。 さらに、今回の映像作品には特典映像として「森山直太朗 20th アニバーサリーツアー『素晴らしい世界』ドキュメンタリー「素晴らしい世界史」がついており、インディーズ時代にライブ活動を行なっていた吉祥寺曼荼羅でのツアー初日から、最終公演となった台北公演までの約 2年、107本に渡ったアニバーサリーツアーを記録したドキュメンタリー映像が付いている。 両国国技館映像、107本のツアードキュメンタリーのどちらも、数々のミュージック ビデオや音楽ドキュメンタリー映画などを手がけている番場秀一が監督として手がけ、独特でリアリティ際立つ、番場ならではの映像作品となっている。 本日公開された特設サイトでは、この映像作品の一部がトレーラーとして公開されている。 この映像作品は予約が開始され、オフィシャルサイトでの先着購入特典は、直筆サイン入り実寸手形色紙となっており、森山の実寸の手形に本人が一枚一枚サインを手書きでいれたものがつくという豪華特典。さらに、11月からはファンクラブ限定で本人が参加する上映会が開かれる。Blu-rayもDVDも初回生産限定盤となっている。

また、 9月2日21時に森山直太朗本人によるインスタライブが開催されることも緊急発表された。こちらのインスタライブは、森山直太朗 Instagram アカウント (@naotaromoriyama)で21時ごろから開催される予定。

今回の映像商品リリースに向けて今後も随時新たな情報がアップされていく。「森山直太朗 20th アニバーサリーツアー『素晴らしい世界』in 両国国技館」 Blu-ray/DVD特設サイトURL:https://naotaro.com/subarashiisekai-dvd/index.html