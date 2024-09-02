¼ã¼ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤ª¤¯¤ëÞÕ¿È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò5½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ª¡§¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Þ¥ó¥Ç¡¼
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢9·î2Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë24»þ30Ê¬¤«¤é5½µÏ¢Â³¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤òÊüÁ÷¡ª Ëè½µ°Û¤Ê¤ë¼ã¼ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼´ë²è¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTVer¡§Ì±Êü5¶É²£ÃÇ¡Ö¿À²ó¤À¤±¸«¤»¤Þ¤¹¡ªÆÃÊÌÊÔ¡×
¥Æ¥ìÅì¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢º£½Õ¡¢¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈÀ¸¤ß½Ð¤»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ30ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤«¤é´ë²è¤òÊç½¸¤·¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¿·¤¿¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿´ë²è¤ÎÃæ¤«¤é5Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á25»þ¤Î¿·´ë²è¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤Ç¡¢9·î2Æü¤«¤é¤Î5½µ´Ö¡¢Ëè½µ°ì¿Í¤º¤Ä¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Â³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡ª
Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ìÅì¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î2Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á1»þ
½Ð±é¼Ô¡§¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡¢Ãæ¸¶¤ß¤Ê¤ß(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)¡¢¡È±Ê´Ý¡ÉÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó
º£¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤!?Ê¿À®»þÂå¤Î¤Ö¤ÃÈô¤Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¡¢¡È±Ê´Ý¡É(¢¨2054Ç¯¤Î²Í¶õ¤Î¸µ¹æ)À¤Âå¤¬¥É¥ó°ú¤! ¤µ¤é¤Ë¡¢2054Ç¯¤Î¾ï¼±¤Ë¡¢Âç¸æ½êÊ¿À®·Ý¿Í¡¦¤»¤¤¤ä¤â¥¿¥¸¥¿¥¸¡ª¡©
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä
¡Ö²¿¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¡©¡×¤Ç¤¹¤Í¡¢´¶ÁÛ¤Ï¡£
¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¸«¤¿¤µ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÀéÅÄÞ«ÍÛ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
¡Ö¾¼ÏÂ¤ÏÅÅ¼Ö¤Ç¥¿¥Ð¥³¤¬µÛ¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¤¬¡Ö¤Ø¤¨¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤Ä¤Î¡¢Ê¿À®µ¼»÷ÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤ËÊ¿À®¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬À¸±´¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡ª20Âå¸åÈ¾¡Á30Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»É¤µ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
2¡ÖÁíÀª²¿¿Í-Á´°÷¤Ç²¿¿Í¤«ËÜµ¤¤Ç¿ô¤¨¤Þ¤·¤¿-¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î9Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á1»þ
½Ð±é¼Ô¡§»³Î¤Î¼ÂÀ(Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º)¡¢°Ë¸¶Ï»²Ö
¢¡¥¹¥·¥í¡¼¤Î¼÷»Ê1´Ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ËÁíÀª²¿¿Í¡ª¡©
¢¡¸ø½°ÅÅÏÃ1Æü¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÁíÀª²¿¿Í¡ª¡©
¢¡Åì²£Àþ¤Î½ªÅÅ¤«¤é»ÏÈ¯¤Þ¤Ç¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ÏÁíÀª²¿¿Í¡ª¡©
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£°Ë¸¶Ï»²Ö
²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¿¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ä¤ÈÆü¾ï¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ³°¤È¡Ö¤³¤Îºî¶È¤ò¤³¤Î¿Í¿ô¤Ç¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³Î¤Î¼ÂÀ
¸ø½°ÅÅÏÃ¤ÎÍøÍÑ¿Í¿ô¤ò¿ô¤¨¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÄÂçÊ³Æ®¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤¿¤À¡¢Èà¤¬º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò¼Â²È¤ÎÍ§Ã£¤Ë¸À¤¦¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²ÃÇ¼Éð»Ê¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
3¤Ä¤ÎVTRÁ´¤Æ¡¢³Æ´ë¶È¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¹ç·×¿Í¿ô¡É¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¡Ä¤¿¤À¤¿¤À¶òÄ¾¤Ë¿ô¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª ¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤Á¤í¤ó»Ë¾å½é¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡ÖÀè¤Ë¥µ¥à¥Íºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î16Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë24»þ40Ê¬¡Á1»þ10Ê¬
½Ð±é¼Ô¡§¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡¢¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó
¢¡¥ï¥¤¥ë¥ÉÀç¿Í¤ËÁø¶ø¡ª¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤È¥ï¥¤¥ë¥ÉÂÐ·èËÖÈ¯¡ª¡©
¢¡ÆüËÜ½é¤ÎÀä·Ê¶õÃæ¥Ö¥é¥ó¥³¡ª¶õÃæ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¥¹¡ª¡©
¢¡¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤âÂç¹æµã¡ª2¿Í¤ÎÁÔÀä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸&ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´¶Æ°ÈëÏÃ
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó
¤ä¤¿¤é¤ÈNG¹àÌÜ¤ò¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÃã¥Ö¥ê¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦±©º¬ÅÄÍã¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÀ©ºî¡Ë
²áµî¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄË°ÏÂ»þÂå¡¦¡¦¡¦
ÆâÍÆ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¤â¡¢¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬ÃÏÌ£¤À¤È´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¦¡¦¡¦
¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤éÌÜÎ©¤ÄÌÌÇò¤¤¥µ¥à¥Í¥¤¥ëºî¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥±Á°¤ËÍýÁÛ¥µ¥à¥Íºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤Î»£¤ì¹â¥í¥±¤¢¤ë¤Î¡ª¡©¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¥µ¥à¥Í¤Ç¤¹¤¬¡¢½¤Íå¾ì¤òÀø¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª
4¡Ö¥È¥Þ¥½¥ó¤ò°¦¤Ç¤ë¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î23Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë24»þ40Ê¬¡Á1»þ10Ê¬
½Ð±é¼Ô¡§¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ
¥È¥Þ¥½¥ó¡ÚThomasson¡Û
¡Â¸ºß°ÕµÁ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤ß¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¡£
¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìò¤Ë¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÆü¾ïÉ÷·Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
£ÉáÃÊ¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Ä¤â¤Î³¹ÊÂ¤ß¤«¤é¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¥Þ¥½¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¡¿°¦¤Ç¡¿¤½¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤ËÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦³¹¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤ª»¶Êâ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾¾ß··¼¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥È¥Þ¥½¥ó¤ò¿®¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¥È¥Þ¥½¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ï¡¢»¶Êâ¤È¤ÏÌ¾¤Ð¤«¤ê¡¢¤¿¤ÀÎ¾µÓ¤òµ¬Â§Àµ¤·¤¯Á°¸å¤¹¤ë¤À¤±¤Î±¿Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Ò¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Þ¥½¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë±Ù¤Ó¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬¸÷¤êµ±¤¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊÆü¡¹¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¥È¥Þ¥½¥ó¤Ê¤·¤Î¤ª»¶Êâ¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤¢¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥È¥Þ¥½¥ó¤ò°¦¤Ç¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥Þ¥½¥ó¤Ï³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
5¡Ö¥Ê¥¥è¥á¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î30Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á1»þ
½Ð±é¼Ô¡§¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢ÃæÃ«¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë
¸½À¤¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤ò»Ä¤·¤¿Îî¤¬À³¤à¤È±½¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¢¤ëÇÑÉÂ±¡¡£
´¶¼õÀË¤«¤Ê¼ÆÅÄÍý·Ã¤ÈÃæÃ«¤Ï¡¢
À¶¤é¤«¤Ê¿´¤ÇÎî¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ªÀ¶¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ËÒÅç½Ó²ð¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
Æ³¤«¤ì¤¿Àè¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÏ¤¬µ±¤¤Þ¤¹
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×
¡¡ÖÊ¿À®¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä2054¡×
¢¡ÖÁíÀª²¿¿Í-Á´°÷¤Ç²¿¿Í¤«ËÜµ¤¤Ç¿ô¤¨¤Þ¤·¤¿-¡×
£¡ÖÀè¤Ë¥µ¥à¥Íºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¡Ö¥È¥Þ¥½¥ó¤ò°¦¤Ç¤ë¡×
¥¡Ö¥Ê¥¥è¥á¡×
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÚÇÛ¿®¡Û¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®