パリ五輪の中国本土選手代表団、マカオ特区の選手と交流
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、ステージから手を振る飛び込み代表の全紅嬋（ぜん・こうせん、左）と卓球代表の馬竜（ば・りゅう）。（マカオ＝新華社記者/張金加）
【新華社マカオ9月2日】中国マカオ特別行政区のオリンピック・スポーツセンター屋内競技場で1日、パリ五輪に出場した本土の選手の代表団がマカオの青少年スポーツ選手と交流した。
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベント。（マカオ＝新華社記者/張金加）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベント。（マカオ＝新華社記者/張金加）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、マカオ選手の質問に答える卓球代表の馬竜（ば・りゅう）。（マカオ＝新華社記者/張金加）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、マカオ選手の質問に答える飛び込み代表の全紅嬋（ぜん・こうせん）。（マカオ＝新華社記者/張金加）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、マカオ選手の質問に答える競泳代表の潘展楽（はん・てんらく、左）。（マカオ＝新華社記者/張金加）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、来場者に手を振る競泳代表の張雨霏（ちょう・うひ、手前右）。（マカオ＝新華社記者/張金加）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、マカオの選手と記念撮影する卓球代表の王楚欽（おう・そきん、手前右）。（マカオ＝新華社記者/張金加）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、マカオの選手と技を磨き合う卓球代表の王楚欽（おう・そきん、左）。（マカオ＝新華社記者/郭雨祺）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、マカオの選手と記念撮影する射撃代表の黄雨婷（こう・うてい、手前右）。（マカオ＝新華社記者/張金加）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、マカオの選手と記念撮影する競泳代表の覃海洋（たん・かいよう、手前右）。（マカオ＝新華社記者/張金加）
1日、マカオで開かれた本土のパリ五輪出場選手代表団と地元青少年選手の交流イベントで、マカオの選手と記念撮影する飛び込み代表の陳芸文（ちん・げいぶん、手前左）と昌雅妮（しょう・がじ、同中央）。（マカオ＝新華社記者/郭雨祺）