¡ãµÁÊì¡¢¼Ú¶â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡©¡ä½éÂ¹¤ÎÃÂÀ¸¤ÇµÁÊìÂ¹¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡ª½Ð»º½Ë¤¤¤ÏÁ´Éô¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡©¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥Ï¥ë¥«¡¢30ºÐ¤Ç¤¹¡£Îø¿Í¤Î¥·¥å¥ó¥¹¥±¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡£¿ôÇ¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·ëº§¤Î°Õ»×¤ò¸Ç¤á¡¢¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤«¤é¾µÂú¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·ëº§¼°¤äº£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥·¥å¥ó¥¹¥±¤ÎÃù¶â¤¬¡¢»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë300Ëü±ßÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤º¤ìÊÖºÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
»ä¤È¥·¥å¥ó¥¹¥±¤¬·ëº§¤¹¤ëÁ°¡¢¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥å¥ó¥¹¥±¤ÎËå¥ê¥Ê¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸åÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬Âà±¡¤·¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Î½µËö¡¢»ä¤È¥·¥å¥ó¥¹¥±¤Ï½Ð»º¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÅÏ¤·¤ËµÁ¼Â²È¤Ø¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¥Ù¥Ó¡¼¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ë½Ð»º½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Á¤â¤¦·ë¹½¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥Ê¤µ¤ó¡£¤¿¤·¤«¤ËÊú¤Ã¤³É³¤Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤¹¤Ù¤Æ¹âµé¥é¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡ª
¥·¥å¥ó¥¹¥±¤ÎËå¤Î¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢Ì¼¤Î¥ë¥«¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¡¢µÁÎ¾¿Æ¤È¤â¤Ë¥á¥í¥á¥í¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ä¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
½Ð»º½Ë¤¤¤È¤·¤ÆµÁÎ¾¿Æ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¤É¤ì¤â¹âµéÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£
¤¢¤ì¡©¡¡µÁÎ¾¿Æ¤Ï¥·¥å¥ó¥¹¥±¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤ÀÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¹â²Á¤ÊÂ£¤êÊª¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦ ¥µ¥µ¥ß¥Í¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
»ä¤È¥·¥å¥ó¥¹¥±¤¬·ëº§¤¹¤ëÁ°¡¢¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥å¥ó¥¹¥±¤ÎËå¥ê¥Ê¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸åÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬Âà±¡¤·¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Î½µËö¡¢»ä¤È¥·¥å¥ó¥¹¥±¤Ï½Ð»º¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÅÏ¤·¤ËµÁ¼Â²È¤Ø¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¥Ù¥Ó¡¼¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ë½Ð»º½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Á¤â¤¦·ë¹½¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥Ê¤µ¤ó¡£¤¿¤·¤«¤ËÊú¤Ã¤³É³¤Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤¹¤Ù¤Æ¹âµé¥é¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡ª
¥·¥å¥ó¥¹¥±¤ÎËå¤Î¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢Ì¼¤Î¥ë¥«¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¡¢µÁÎ¾¿Æ¤È¤â¤Ë¥á¥í¥á¥í¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ä¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
½Ð»º½Ë¤¤¤È¤·¤ÆµÁÎ¾¿Æ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¤É¤ì¤â¹âµéÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£
¤¢¤ì¡©¡¡µÁÎ¾¿Æ¤Ï¥·¥å¥ó¥¹¥±¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤ÀÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¹â²Á¤ÊÂ£¤êÊª¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦ ¥µ¥µ¥ß¥Í¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»