Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢4Æü¤Ö¤ê»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¡¡Åì³¤Æ»Àþ¤âºÆ³«¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¶è´Ö¤Ê¤·
ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÂç±«¤Ç·×²è±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡¢9·î2Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢4Æü¤Ö¤ê»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾ Åì³¤Æ»Àþ¤âºÆ³«¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¶è´Ö¤Ê¤·
JRÀÅ²¬±Ø¤Ë¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤é¿·´´Àþ¤Î²þ»¥¸ý¤¬³«¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ä¿Í¤¿¤Á¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡¢2Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢4Æü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶ÐµÒ¤äÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Îó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾èµÒ¡ä¡Ö¡ÊÅìµþ¤Ë¡ËËÜÅö¤Ï¤¤Î¤¦¡¢½ÐÈ¯¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·´´Àþ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢Ä«¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£½ÐÄ¥¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡ÊÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×
¤Þ¤¿¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤âÀÅ²¬±Ø¤È³ÝÀî±Ø¤Î´Ö¤Ç¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎJRÀþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºßÍèÀþ¤Î±¿Å¾ËÜ¿ô¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¶è´Ö¤Ç¤ÏÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£