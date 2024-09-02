¡Öµë¿©¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¾®³Ø¹»¡¡²¾Àß¤Î¿·¹»¼Ë¤Ç¹çÆ±»Ï¶È¼°¡¡ÎØÅç»Ô
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Î6¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤¬¡¢²¾Àß¤Î¹»¼Ë¤Ç¹çÆ±¤Î»Ï¶È¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÎØÅç»ÔÆâ¤Î6¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈòÆñ½ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢1³Ø´ü¤Î¼ø¶È¤ÏÎØÅçÃæ³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·îËö¤Ë²¾Àß¤Î¹»¼Ë¤¬²Ï°æ¾®³Ø¹»¤ÎÉßÃÏ¤Ë´°À®¤·¡¢2Æü¡¢»ùÆ¸¤ª¤è¤½380¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸
¡Ö¡ÊQ.³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¡©¡Ëµë¿©¤Ç¤¹¤Í¡¢µë¿©¡£¡Ê²ÆµÙ¤ß¤Ï¡Ë²Ã²ì¤ÎÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Î¤¿¤á¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤à»ùÆ¸¤Ë¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÎØÅç»ÔÆâ¤Î6¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈòÆñ½ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢1³Ø´ü¤Î¼ø¶È¤ÏÎØÅçÃæ³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·îËö¤Ë²¾Àß¤Î¹»¼Ë¤¬²Ï°æ¾®³Ø¹»¤ÎÉßÃÏ¤Ë´°À®¤·¡¢2Æü¡¢»ùÆ¸¤ª¤è¤½380¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸
¡Ö¡ÊQ.³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¡©¡Ëµë¿©¤Ç¤¹¤Í¡¢µë¿©¡£¡Ê²ÆµÙ¤ß¤Ï¡Ë²Ã²ì¤ÎÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Î¤¿¤á¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤à»ùÆ¸¤Ë¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£