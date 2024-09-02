¸µÂæÉ÷10¹æ ¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤äÍë±«¤Î¶²¤ì ³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü
¡¡ÂæÉ÷¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÂç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÈï³²¤ò½Ð¤·¤¿ÂæÉ÷10¹æ¤Ï1Æü¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À2Æü¤â¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤êÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Ç·ÙÊó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áí±«ÎÌ¤¬700¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤¿ÀÅ²¬»Ô¤Ê¤ÉµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢2Æü¤Ï½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤ä»³¸ý¤Ç36¡î¡¢·§Ã«¤ä»³·Á¤Ç35¡î¡£ÀçÂæ¤Ï9·î¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÈï³²¤ò½Ð¤·¤¿ÂæÉ÷10¹æ¤Ï1Æü¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À2Æü¤â¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤êÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Ç·ÙÊó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áí±«ÎÌ¤¬700¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤¿ÀÅ²¬»Ô¤Ê¤ÉµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢2Æü¤Ï½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤ä»³¸ý¤Ç36¡î¡¢·§Ã«¤ä»³·Á¤Ç35¡î¡£ÀçÂæ¤Ï9·î¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£