今年で19回目となる世界最大のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』(アニサマ)が8月30日〜9月1日まで、さいたまスーパーアリーナにて開催された。公演終了後、3日間のセットリストが公開された。『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、3日間で8万超を動員する世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されているアニソンライブイベントとなっている。(※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む)

19回目となる今年のテーマは「Stargazer」(スターゲイザー)。スターゲイザー、それは「星を見つめる者」。昨年の大トリを務めたオーイシマサヨシがMCで語った「アニサマでしか見ることができない景色。アニサマでしか作ることができない世界」を発端にしたテーマとなっており、30日・31日・9月1日の3日間、開催された。■8月30日セットリスト01 勇気100% 宮田俊哉×オーイシマサヨシ×伊東健人 with UniteUp!02 Unite up! UniteUp!03 ユメノトビラ UniteUp!04 名もなき何もかも トゲナシトゲアリ05 雑踏、僕らの街 トゲナシトゲアリ06 My Factor 伊東健人07 Miracle soup MindaRyn08 Like Flames MindaRyn09 Synthetic Sympathy Who-ya Extended10 Prayer Who-ya Extended11 Greensleeves Doloris12 Ave Mujica Ave Mujica13 Mas?uerade Rhapsody Re?uest Ave Mujica14 眠れない 楠木ともり15 シンゲツ 楠木ともり16 Growing Up Machico17 TOMORROW Machicofantastic dreamer Machico18 最Ψ最好調! でんぱ組.inc19 メモリーズ・ラスト でんぱ組.inc with 成瀬瑛美20 あした地球がこなごなになっても でんぱ組.inc with 成瀬瑛美21 渇いた叫び FIELD OF VIEW22 DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW23 ウィーゴー! きただにひろし24 あーーっす! きただにひろし25 ウィーアー! きただにひろし with ANISAMA FRIENDZ26 StarRingChild Aimer27 Brave Shine Aimer28 Sign Aimer29 残響散歌 Aimer30 Burn My Soul She is Legend31 Thank you for playing〜あなたに出会えてよかった〜 She is Legend32 死にゆく季節でぼくは She is Legend33 Nemophila feat. 一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH) 宮田俊哉34 Butter-Fly 宮田俊哉×伊東健人35 私が笑う理由は ASCA×楠木ともり36 紫苑の花束を ASCA feat. 柳澤良音37 FACELESS ASCA38 YES!! 大橋彩香39 シンガロン進化論 オーハシアヤカ×オーイシマサヨシ40 ワガママMIRROR HEART 大橋彩香41 なまらめんこいギャル オーイシマサヨシ feat. REAL AKIBA BOYZ42 死んだ! オーイシマサヨシ feat. REAL AKIBA BOYZ43 uni-verse オーイシマサヨシ44 Realize! i☆Risドリームパレード i☆RisMake it! i☆Ris45 アルティメット☆MAGIC i☆Ris46 希望の花を i☆Ris47 愛 for you! i☆Ris feat. オーイシマサヨシ48 Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY1■8月31日セットリスト01 INSIDE IDENTITY 内田真礼×平野綾Lost my music 平野綾×内田真礼02 God knows... 平野綾03 オトワ 太陽と踊れ月夜に唄え04 EVER RED RED BOUQUET青空のメモリー BLUE BOUQUETALL SO BAD NOIR BOUQUET05 Bouquet of Wishes フラガリアメモリーズ06 すきっちゅーの! ちゅーたん(CV.早見沙織) feat. HoneyWorks07 可愛くてごめん ちゅーたん(CV.早見沙織) feat. HoneyWorks08 Queen of the Night カノエラナ09 イロドリ カノエラナ10 ココロトラベル 岡咲美保11 ペタルズ 岡咲美保12 Now On Air 伊藤美来13 Plunderer 伊藤美来14 Another Birthday 土岐隼一15 君色のキセキ 小倉唯16 Empty//Princess. 小倉唯17 みらくりえーしょん みらくらぱーく!レディバグ DOLLCHESTRAアオクハルカ スリーズブーケ18 Dream Believers 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ19 おジャ魔女カーニバル!! 伊藤美来×TrySail20 HELP 愛美21 メリトクラシー 愛美22 無路矢 MyGO!!!!!23 砂寸奏 MyGO!!!!!歌いましょう鳴らしましょう MyGO!!!!!a24 迷星叫 MyGO!!!!!25 ROCK ME KISS ME 芹澤優 feat. MOTSU26 JUNGLE FIRE 芹澤優 feat. MOTSU27 ぼのぼのロックンロール MASOCHISTIC BONO BAND28 Ace of Asia MASOCHISTIC ONO BAND29 Guide 早見沙織30 Abyss 早見沙織31 Reweave 鈴木このみ32 白花 鈴木このみ33 デビきゅー 芹澤優×鈴木このみ私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い 鈴木このみ×芹澤優34 This game 鈴木このみ35 うつろい TrySail36 マイクロレボリューション TrySail37 華麗ワンターン TrySail38 偏愛の輪舞曲(Special ver.) GRANRODEO39 ROSE HIP-BULLET GRANRODEO40 BEASTFUL GRANRODEO41 Can Do GRANRODEO with ANISAMA BOYZ42 パラレルなハート 内田真礼43 CHA∞IN 内田真礼44 創傷イノセンス 内田真礼45 ギミー! レボリューション Special!! 内田真礼 with ANISAMA FRIENDZ46 Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY2■9月1日セットリスト01 STAR☆T☆RAIN -New Arrange Ver.- B小町02 サインはB -New Arrange Ver.- B小町03 ヒカリのdestination イルミネーションスターズアルストロメリア アルストロメリア04 いつだって僕らは ノクチル05 ツバサグラビティ イルミネーションスターズ&アルストロメリア06 Spread the Wings!! アイドルマスター シャイニーカラーズ07 あの娘にドロップキック 邪神★ガールズ 生贄SUMMER with 邪神ちゃんインパクト08 CHI☆TO☆SE愛歌 邪神ちゃん×リエール09 太陽曰く燃えよカオス 邪神★ガールズ 生贄SUMMER10 絶世スターゲイト 蒼井翔太11 EVOLVE 蒼井翔太12 So Precious 亜咲花13 Eternal Star 亜咲花14 わやわやわー! 亜咲花15 Hope 内田雄馬16 Over 内田雄馬17 Apocalypse Day 鈴木愛奈18 果てのない旅 鈴木愛奈19 カーストルーム ZAQ20 マイナーピース ZAQ feat. 東山奈央&SHIN(MADKID)21 トゥッティ! 北宇治カルテット22 音色の彼方 北宇治カルテット feat. ZAQ23 DREAM SOLISTER TRUE×北宇治カルテット24 ReCoda TRUE feat. 北宇治カルテット25 ババーンと推参!バーンブレイバーン ブレイバーン(CV.鈴村健一)26 双炎の肖像 イサミ・アオ(CV.鈴木崚汰)&ルイス・スミス(CV.阿座上洋平)27 ドラマチックじゃなくても 花澤香菜28 本命アンサー 桐崎千棘(CV.東山奈央)&小野寺小咲(CV.花澤香菜)29 星空☆ディスティネーション 花澤香菜30 イマココ 東山奈央31 星の伝言 東山奈央32 プラチナ 東山奈央 feat. うたごえはミルフィーユ33 dawn of infinity fripSide34 Red Liberation fripSide35 Secret Operation fripSide feat. Yoshino Nanjo36 サヨナラの惑星(グリザイアメドレー) 南條愛乃涙流るるまま(グリザイアメドレー) 南條愛乃37 閃 -Sen- 南條愛乃38 フローズン TRUE39 ブルーデイズ TRUE40 純白サンクチュアリィ(Reincarnation ver.) 茅原実里41 境界の彼方 茅原実里42 Paradise Lost 茅原実里43 ピルグリム ReoNa44 ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜 ReoNa45 ANIMA ReoNa46 Till the End ReoNa47 Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY3