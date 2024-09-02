¥¤¥¹¥é¥¨¥ë À¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°¡¡ÍÎÏÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¥¼¥Í¥¹¥È¸Æ¤Ó¤«¤± ¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¤ÏÄäÀï¹ç°Õµá¤á¤ë¥Ç¥â
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¼Á6¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¤Ï6¿Í¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é½Æ»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¸¡»ë·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊÝ·ò¾Ê¤Ï1Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶ÆîÉô¥é¥Õ¥¡¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¿Í¼Á6¿Í¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»à°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¸¡»ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÊ£¿ôÈ¯¤Î½ÆÃÆ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¡ÖÂå½þ¤òÊ§¤ï¤»¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ç¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÍÎÏÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¤ÎÀïÆ®³«»Ï°Ê¹ß½é¤È¤Ê¤ë¥¼¥Í¥¹¥È¤ò2Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤ËÄäÀï¹ç°Õ¤òÇ÷¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼çÍ×¶õ¹Á¤âÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¤Ï¿Í¼Á¤ÎÁá´üµß½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤ÆÄäÀï¹ç°Õ¤òµá¤á¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ç¥â¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½30Ëü¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬»²²Ã¤·¡¢°ìÉô¤Ç·Ù»¡¤È¤Î¾×ÆÍ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£