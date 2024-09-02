°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÈ¬Ïº³ãÄ®Ä¹Áªµó¡¡¸½¿¦¤ÎÈ«»³µÆÉ×»á¤¬3ÇÜ¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÅöÁª
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦È¬Ïº³ãÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤â1Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¿¦¤ÎÈ«»³µÆÉ×»á¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Î¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿È¬Ïº³ãÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÈ«»³µÆÉ×»á¤¬5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È«»³µÆÉ×»á
¡ÖÄ®ÆÈ¼«¤ÎÃÏ°è¾¦ÉÊ·ô»ö¶È¡¢7²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ®Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢¤³¤ì¤â¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°²ó4Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸´é¿¨¤ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¬Ïº³ãÄ®Ä¹Áªµó¡¢ºâÀ¯²þ³×¤Ê¤É4´ü16Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿È«»³»á¤¬2223É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢3ÇÜ¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼Î¨¤Ï63.98¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤ò7.78¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£