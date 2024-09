【第18話】9月2日 公開

小学館は9月2日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第18話「ひと言」をサンデーうぇぶりで公開した。

第18話ではキス未遂を猛省する池沢。開き直って江口に強気な態度を取ってみるが……?

【となりの席のヤツがそういう目で見てくる】

見る側はもちろんドキドキするけど、見られる側もドキドキ…? 『ラブコメクエスト』のmmkが送る、新時代の「お隣さん」純愛ショートコメディ!!

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.