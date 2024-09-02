Âç´Û»ÔÄ¹Áªµó¡¡27ºÐ¤Î¿·¿Í¡¦ÀÐÅÄ·òÍ¤»á¤¬½éÅöÁª¡¡Á´¹ñºÇÇ¯¾¯»ÔÄ¹¤Ë
Á°¤Î»ÔÄ¹¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦Âç´Û»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í¤ÎÀÐÅÄ·òÍ¤»á¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
27ºÐ¤ÎÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¼ã¤¤»ÔÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¿ÍÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Î3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿Âç´Û»ÔÄ¹Áªµó¡£
¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÀÐÅÄ·òÍ¤»á27ºÐ¤¬¡¢1Ëü2882É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡ÅÀ¤È¤Îº¹¤Ï¡¢¤ï¤º¤«309É¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅöÁª¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»äÀÐÅÄ°ì¿Í¤ÇÂç´Û¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤óÁ´°÷¤È¤³¤ÎÂç´Û¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
27ºÐ¤ÎÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñºÇÇ¯¾¯¤Î»ÔÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç´Û»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï59.18¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢µîÇ¯¤ò1.90¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¡¢²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£