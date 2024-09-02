Éã¤Î¼ñÌ£¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦¡£¥¯¥ºÉã¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤»¤¿²Æ¤ÎËÜ²»¡Ú³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡ô8¡Û
¢¨¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù8ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️¼Â¤ÎÉã¤È¤ÎÁÛÁü¤È°ã¤Ã¤¿ºÆ²ñ
ÍÄ¤¤º¢¤ËÊì¤¬Î¥º§¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â¤ÎÉã¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²Æ¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¡£¼«Ê¬¤â¼Â¤Î»Ò¤É¤â¡¦³¤¡ÊÀôÃ«À±Æà¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Éã¡¦¹Â¹¾¡ÊÅÄÃæÅ¯»Ê¡Ë¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ï£³ºÐ¤Î»þ°ÊÍè¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤´é¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡£²Æ¤ÏÎÙ¤Ë¤¤¤ë³¤¤È¤Î´Ø·¸¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÊ£»¨¤Ê¤Î·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¹Â¹¾¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÊ¹¤³¤¦¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ç¡©¡¡²¿¡©¡×¤È¡¢²Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤¬·Ú¡¹¤·¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Çï»ÒÈ´¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¼¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬£²¥ö·î¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤âÉã¿Æ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤Ø¡¼¡£¤½¤ì¤À¤±¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡©¡¡²ñ¤¨¤¿¤±¤É¡×¤È¡¢µÕ¤Ë¹Â¹¾¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤³¤³¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤Û¤É¤Î¼ºÎé¤«¤ÄËµ¼ãÌµ¿Í¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤¹¡£
◼️²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹ó¤¤¸ÀÍÕ¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É
¤½¤ì¤Ç¤â²Æ¤Ï¡¢°î¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤°¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¡¢Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ì¿¿¡¢¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤¤¤Ä¤â²Æ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¤¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉã¤Î¤â¤Î¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¡×¤¬Éã¤«¤é²Æ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÉã¤È¤Î·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¸«¤¨¤Ê¤¤å«¤ò³Î¤«¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·Éã¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¨¡©¡¡¡Ê¼ñÌ£¤Ï¡ËÄà¤ê¡¢Ëã¿ý¡¢¶¥ÇÏ¡×¤È´üÂÔ³°¤ì¤ÎÊÖ»ö¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï²¿Ê¹¤¤¿¤¤¤Î¡©¡¡°¦¤·¤Æ¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Ê¤·¤Í¡£»º¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ã¤ÆÊÝ¾Ú¤âÌµ¤¤¤À¤íÃË¿Æ¤Ê¤ó¤Æ¡£¡Ê³¤¤â¡Ë¤ªÁ°¤Î»Ò¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö³¤¡©¡¡ÊÑ¤ÊÌ¾Á°¡£Êì¿ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤ä´¶¾ð¤ò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÇ¤½Ð¤¹ºÇÄã¤ÊÉã¡£¿Í¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÆó¤Î¼¡¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶¡£
¤¢¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê²Æ¤ÎÊì¤Ï¹Â¹¾¤Î²¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡µ¿Ìä¤·¤«Êú¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¹ó¤¤¿Í´ÖÀ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï²¹¸ü¤Ê²Æ¤â³¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¤Ç°Ø»Ò¤ò½³¤ë¤Ê¤ÉÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡Ö°é¤Æ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡°é¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¿Æ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡×¤È¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¿¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹ó¤¤¸ÀÍÕ¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£
²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
◼️Éã¤Î¼ñÌ£¤Î¿¿¼Â
²Æ¤¬ÄÌ¤¦¼Ì¿¿²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¢¤ì¤«¤é¹Â¹¾¤¬²Æ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô»Ï½ª¤òÏÃ¤¹¤È¡ÖÆó¿Í¤È¤âÀâÌÀ¤¬²¼¼ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤È¹Â¹¾¤Îµï¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢²Æ¤ÏºÆÅÙÉã¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉã¤Î°¦¤Ç¤·¤¿¡£
Éã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤¬¼ñÌ£¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²Æ¤¬¼ñÌ£¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£ËèÆü°ã¤¦É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²Æ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¡£Î¥º§¤·¤Æ²Æ¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¤â¤¦¥«¥á¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²Æ¤Ë¡ÖÍß¤·¤¤¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¾Ð¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤²¤¿¤³¤È¡£
°¦¾ð¤äå«¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤Î°¦¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢²Æ¤Î°¦ÍÑ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥«¥á¥é¤Ï¿Æ»Ò¤Îå«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
◼️¥¯¥ºÉã¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿²Æ¤ÎËÜ²»
Ã¯¤â¤¬³¤¤È¿åµ¨¡Ê¸Å²Ï¶×²»¡Ë¤Î°ì·ï¤Ç¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¿´Í¥¤·¤¤²Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÃ¯¤Ë¤âËÜ²»¤¬¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÀ¶¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤ËËÜ²»¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤Éã¡£¥¯¥º¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²Æ¤âÊú¤¨¹þ¤ó¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤éºá°´¶¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÌïÀ¸¤È¤Î·ëº§¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ºÇ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿åµ¨¤Î²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤Æ¿É¤¤¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤Ä¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£
²Æ¤¬¿´¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿¡¢À¸¡¹¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÊËÜ²»¤¬¡¢¥¯¥º¿ÆÉã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¡¢²Æ¤Ï¾¯¤·¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¹Â¹¾¤â¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ¿É¤¤Èá¤·¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤¤³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤í¤è¡×¤È²Æ¤ÎÀ³Ê¤È¾õ¶·¤ò°ì½Ö¤Ç¸«È´¤¡¢¼«Ê¬¤Îµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ë¶É¥¯¥º¤À¤±¤ÉÍ¥¤·¤¤¡£
ºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Æ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ºÆ²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◼️²Æ¤ÎÌÜ¤Ë³¤¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤Ó¤·¤µ
ÌïÀ¸¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤Ï²Æ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤¬³¤¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆü¾ï¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é´¶¤¸¤È¤ê¡¢¼ä¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡Öº£Æü¤´ÈÓºî¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦²Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´î¤ó¤À¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¡Ö±ÉÍÜ¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤½¤Î¸¥Î©¤ÎÀè¤Ë¤Ï³¤¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³¤¤¬¸½¤ì¤Æ¤«¤é¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤ËËèÆü¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌïÀ¸¡£
°ìÊý¤Ç²Æ¤Ï³¤¤ò¼Â»Ò¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Ë¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¤¤ê¤ç¤¦¤«¡¼¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤¨¤é¤¤¤³¤È¤È¤â¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë»Ñ¤¬·î²¬²È¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·è°Õ¤Ï¿åµ¨¤ÎÊì¡¦¼ë²»¡ÊÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Ë¤â¡£¤¹¤ë¤È¼ë²»¤Ï°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò²Æ¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö²Æ¤¯¤ó¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤éÅÏ¤·¤Æ¡×¤È¿åµ¨¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ê»æ¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡Ö²Æ¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¤Ø¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê¼ê»æ¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÌÂ¤ï¤ºÌïÀ¸¤ËÅÏ¤¹²Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌïÀ¸¤Î¿´¶¤ÏÊ£»¨¤Ê¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌïÀ¸¤¬¤³¤Î·ï¤Ç¿É¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢²Æ¤¬ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉé¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤ÏÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤Ç²Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì»Ï¤á¤¿ÌïÀ¸¡£Èà½÷¤Î¿´¤ÎÆâ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¼¡²ó¡£
¡Ê¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·»Ò¡Ë