『佐渡絢爛』赤藭諒 徳間書店



『佐渡絢爛』赤藭諒 徳間書店



『海を破る者』今村翔吾 文藝春秋

『惣十郎浮世始末』木内昇 中央公論新社



『惣十郎浮世始末』木内昇 中央公論新社

『万両役者の扇』蝉谷めぐ実 新潮社



『万両役者の扇』蝉谷めぐ実 新潮社

『茨鬼 悪名奉行茨木理兵衛』吉森大祐 中央公論新社



『茨鬼 悪名奉行茨木理兵衛』吉森大祐 中央公論新社

・本年度の選考委員は、北川恭子（旭屋書店アトレヴィ大塚店）、栗澤順一（さわや書店外商部兼商品管理部）、久田かおり（精文館書店中島新町店）、の3氏です。

選考の詳細は「オール讀物」11・12月号（10月22日発売）に掲載されます。

【過去の受賞作】

第1回 伊東潤『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』（PHP研究所）

第2回 澤田瞳子『満つる月の如し――仏師・定朝』（徳間書店）

第3回 朝井まかて『恋歌』（講談社）

浅田次郎『一路』（中央公論新社）

第4回 岩井三四二『異国合戦――蒙古襲来異聞』（講談社）

第5回 中路啓太『もののふ莫迦』（中央公論新社）

第6回 垣根涼介『室町無頼』（新潮社）

第7回 佐藤巖太郎『会津執権の栄誉』（文藝春秋）

第8回 奥山景布子『葵の残葉』（文藝春秋）

第9回 川越宗一『熱源』（文藝春秋）

第10回 永井紗耶子『商う狼 ―江戸商人 杉本茂十郎―』（新潮社）

第11回 砂原浩太朗『高瀬庄左衛門御留書』（講談社）

第12回 木下昌輝『孤剣の涯て』（文藝春秋）

第13回 村木嵐『まいまいつぶろ』（幻冬舎）