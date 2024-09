´äÅÄ¹äÅµ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÖNERD MIND¡×¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤â¡ª¥Þ¥É¥é¥¹¶äºÂÅ¹¡Ömeta¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë

創業103年目の革靴メーカーマドラスは、マドラス銀座店を新時代のウェルネスライフを提供する直営店舗初の「metaインソール」コンセプトショップとして9/14(土)にリニューアルオープンします。

マドラス銀座店「metaインソール」コンセプトショップ

1階:ウィメンズフロアでは、これまでの明るい印象に加えて優美な印象を醸し出す空間へ。

アクティブな現代女性のライフスタイルに共感しつつ、足元からエレガントにサポートするmetaインソール搭載パンプスやカジュアルスニーカーを取り扱い、毎日の装いに華やかさを添える空間が楽しめます。

2階:メンズフロアでは、マドラスの100年を超えた靴づくりの意匠を体感できるシックな空間にリニューアル。

metaインソール搭載シューズや各マドラスオーダーシューズシステムを取り扱い、変容する日々を様々な印象にドレスアップしてくれる、魅力的な1足に出会えます。

「metaインソール」体感型コンセプトショップについて

100年以上に渡り「本物の履き心地」を追求してきたマドラスだからこそ実現できたmetaインソール。

metaインソールを中心として、様々なサービスや商品を通して究極の履き心地が提案されます。

店内には足圧計測器を常設し、metaインソールが利用者の足裏へフィットし、足圧が適切に分散されている様子を目で見て実感出来ます。

・オーダーシューズシステム「MOSS」をmetaインソール標準装備にアップデート。

・岩田剛典氏がクリエイティブディレクターを務める「NERD MIND」から、新たにmetaインソールを搭載したモデルを数量限定で先行販売。

・アクティビティシーンにも最適なスポーツタイプmetaインソールの先行販売を予定しています。

【オープニングイベントについて】

20,000円(本体価格)以上の商品をお買い上げの方に先着で「マドラスオリジナルシューケア スターターセット」をプレゼント(数量限定につきなくなり次第終了いたします)

店名:マドラス銀座店

住所:〒104-0061

東京都中央区銀座5丁目8番5号 ニューギンザビル10号館1F・2F

営業時間:11時〜20時(元日のみ休業)

電話:03-3571-1200 *9月12日(木)開通

取り扱いブランド:madras、NERD MIND

