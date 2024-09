Â¿¤¯¤Î¼ïÎà¤Î¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªÃÏµå¤Î¹¬¤»¤òÌ´¤ß¤ë¥Ð¥¯¡Ö¥·¥§¥Õ¤Ë¤ªÇ¤¤»¥¸¥Ó¥¨¥³¡¼¥¹¡×

ジビエ料理専門店「地球の幸せを夢みるバク」は、ジビエのコース料理を提供中!

地球の幸せを夢みるバク「シェフにお任せジビエコース」

ジビエ料理専門店「地球の幸せを夢みるバク」は、ジビエのコース料理を提供中です。

Googleマップの口コミ評価4.9/5.0をたたき出し、全国からジビエ愛好家が集う「地球の幸せを夢みるバク」は開店より13年、アラカルト料理を提供されていましたが、いろいろなジビエ料理をより多くの種類を楽しめるように、コース料理を提供。

「シェフにお任せジビエコース」※1種類のみ

■営業日

営業日はイレギュラーとなるため、Instagramにて営業日を発表いたします。

■提供時間

平日 OPEN 18時半/START 19時00分

土、日 OPEN 18時00分/START 18時半

■価格

15,000円〜18,000円+税

※素材やジビエの仕入具合で変動となります。

<期間限定のご提供>

2024年8月、9月はコーススタートお試し価格にて12,000円+税にて提供。

■9月の【参考メニュー】※変更あり

*前菜

- 猪ハム桃とベリーコンポート添え 鹿の生ハムブルーチーズケーキと共に

- 鴨のレバームース

- いろいろピクルス 季節の野菜

*オーストラリア産ワニの舌のローストマスタードソース

*オーストラリア産ガンガルーフィレのレアロースト ブルーベリーソース

*猪ベーコンの本格カルボナーラ

*お野菜のグラニテ

*叫ぶほど美味しい鹿のローストブルーチーズソースと無花果ナッツ添え

*仔猪ローストキャラメリゼ仕上げ

*カンパーニュ

*猪のブラウンスパイス煮込み 野菜と共に

*デザート

仔猪のロースト

叫ぶほど美味しいエゾ鹿のロースト

素材は全国から世界からこだわりぬいて取り寄せ。

季節によって、ツキノワ熊、アナグマ、ヌートリア、野鳥などによる素材の移り変わりで価格が変動する予定です。

店舗名 : 地球の幸せを夢みるバク

所在地 : 〒602-0022 京都市上京区上立売東町29

アクセス : 京都市営地下鉄 今出川駅 2番出口 徒歩4分

京都市バス 烏丸今出川 徒歩6分

