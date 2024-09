韓国俳優キム・スヒョンが、今年6月に開催した来日ファンミーティング『2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in JAPAN 「EYES ON YOU」』が、CSテレ朝チャンネル1で独占放送されることが決まった。9月8日正午から、会場を笑顔と感動の渦に巻き込んだ豪華イベントの模様を届ける。キム・スヒョンは、同チャンネルで好評放送中の『星から来たあなた』のほか、『太陽を抱く月』、Netflixで話題となった『サイコだけど大丈夫』などで人気を獲得。最新作『涙の女王』は世界的ヒットを記録し、注目を集める。

日本でのファンミーティングは、6月、神奈川・ぴあアリーナMMで行われ、超満員に。スクリーンにキム・スヒョンが出演した数々のドラマの名場面が映し出されると、本人が登場。『涙の女王』のOST「Love You With All My Heart」(Crush)の歌唱で華やかに幕を開けた。キム・スヒョンは歌い終わると手を振って歓声に応え、改めて満員の会場を見回し「ホー」と声を。MCの古家正亨に「すごく緊張した」と言うと、手の震えを見せるなどお茶目なところを披露した。『涙の女王』がファンを拡大するヒット作になったが、詰めかけたファンの中には「知らない作品もたくさんありそう」と言うと、日本語で「全部見てください」と力強くアピール。ここでも会場から大きな笑いと拍手が湧き上がった。前半ではプライベートショットや『涙の女王』の映像を見ながらそのビハインド(背景)を紹介するコーナー、日本の流行り言葉を覚えてもらうコーナー、そしてファンをステージに招き、それぞれのチームにキム・スヒョンが加わってゲームで勝敗を競うコーナーでファンと交流。ゲームで直にファンと触れ合ったキム・スヒョンだが、どちらのチームも勝たせようと全力で取り組む姿は必見。■貴重な日本楽曲カバー 米津玄師「Lemon」&近藤真彦「ギンギラギンにさりげなく」そして、後半はキム・スヒョンのライブへ。「Wherever You Will Go」(The Calling)、「Someone You Loved」(Lewis Capaldi)、「All of Me」(John Legend)をしっとりと歌い上げ、持ち前の歌唱力の高さを披露。それまでの和やかな空間が、美しい歌声で幻想的な空間へと変わっていった。3曲を一気に歌い終えると、米津玄師の「Lemon」を日本語で歌唱。コーラスの部分では一緒に歌う会場のファンにマイクを向けるなどエンターティナーぶりも発揮した。そして、アリーナ席のファンに「立ってください」というと、近藤真彦の「ギンギラギンにさりげなく」をハイボルテージで披露。ノリの良いリズムに会場全体が一気にロックコンサートのような風景となった。トロッコに乗って色とりどりのボールを隅々にまで投げ入れるなど、最後まで日本のファンと心温まる交流。涙をこらえながらのラストメッセージなど、歌あり、ゲームあり、ファンを大切にするキム・スヒョンのエンターテイナーとしての豊かな才能を感じられるファンミーティングが、いよいよ放送となる。番組放送に向けて、公式インスタグラム・Xで、独占放送を記念してキム・スヒョン直筆サイン入りTシャツやトートバックが当たるプレゼント企画も実施させる。