ENHYPEN、自身最大規模のドームツアー発表
7人組グローバルグループENHYPENが、11月から自身最大規模となるドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』（3都市6公演）の開催が決定した。ワールドツアーの日本公演が3都市のドームで計6公演開催される。
【写真】着実に人気を拡大するENHYPEN
昨年9月、K-POPボーイグループ史上最速のデビューから2年10ヶ月で東京ドーム単独公演を実現し、先月には日本最大級の音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』にK-POPアーティスト初となる出演を果たしたENHYPENのワールドツアーは、10月5・6日の韓国・コヤン公演を皮切りにスタートする。
日本公演は、埼玉・ベルーナドーム（11月9・10日）、福岡・みずほPayPayドーム福岡（12月28・29日）、大阪・京セラドーム大阪（1月25・26日）で計6公演が行われる。
チケット情報は追って、ENHYPEN JAPAN OFFICIAL SITEで発表される。
■『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』
11月9日（土）：埼玉・ベルーナドーム
11月10日（日）：埼玉・ベルーナドーム
12月28日（土）：福岡・みずほPayPayドーム福岡
12月29日（日）：福岡・みずほPayPayドーム福岡
▼2025年
1月25日（土）：大阪・京セラドーム大阪
1月26日（日）：大阪・京セラドーム大阪
【写真】着実に人気を拡大するENHYPEN
昨年9月、K-POPボーイグループ史上最速のデビューから2年10ヶ月で東京ドーム単独公演を実現し、先月には日本最大級の音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』にK-POPアーティスト初となる出演を果たしたENHYPENのワールドツアーは、10月5・6日の韓国・コヤン公演を皮切りにスタートする。
チケット情報は追って、ENHYPEN JAPAN OFFICIAL SITEで発表される。
■『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』
11月9日（土）：埼玉・ベルーナドーム
11月10日（日）：埼玉・ベルーナドーム
12月28日（土）：福岡・みずほPayPayドーム福岡
12月29日（日）：福岡・みずほPayPayドーム福岡
▼2025年
1月25日（土）：大阪・京セラドーム大阪
1月26日（日）：大阪・京セラドーム大阪