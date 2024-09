7人組グローバルグループENHYPENが、11月から自身最大規模となるドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』(3都市6公演)の開催が決定した。ワールドツアーの日本公演が3都市のドームで計6公演開催される。昨年9月、K-POPボーイグループ史上最速のデビューから2年10ヶ月で東京ドーム単独公演を実現し、先月には日本最大級の音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』にK-POPアーティスト初となる出演を果たしたENHYPENのワールドツアーは、10月5・6日の韓国・コヤン公演を皮切りにスタートする。

日本公演は、埼玉・ベルーナドーム(11月9・10日)、福岡・みずほPayPayドーム福岡(12月28・29日)、大阪・京セラドーム大阪(1月25・26日)で計6公演が行われる。チケット情報は追って、ENHYPEN JAPAN OFFICIAL SITEで発表される。■『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』11月9日(土):埼玉・ベルーナドーム11月10日(日):埼玉・ベルーナドーム12月28日(土):福岡・みずほPayPayドーム福岡12月29日(日):福岡・みずほPayPayドーム福岡▼2025年1月25日(土):大阪・京セラドーム大阪1月26日(日):大阪・京セラドーム大阪