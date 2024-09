ファミリーマートにて、位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO(ポケモン ゴー)』にて9月から始まる新シーズン「マックス・アウト」にあわせ「『ポケモン GO』トレーナーサポートキャンペーン」を開催。

アプリ内イベント「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券がもらえるほか、抽選でゲーム内で使える道具(「すごいわざマシン(ノーマル)」や「プレミアムレイドパス」など)のセットが抽選であたります☆

ファミリーマート「『ポケモン GO』トレーナーサポートキャンペーン」

キャンペーン開始日:2024年9月3日(火)

開催店舗:全国のファミリーマート約16,300店

2021年11月に『ポケモン GO』の公式パートナーとなり、2024年で3年目となったファミリーマート。

『ポケモン GO』内に登場する「ポケストップ」「ジム」の拠点総数は24年8月末現在約15,900箇所あり、日本で最も拠点数の多いパートナーです。

そんなファミリーマートにて、トレーナーの皆さんが、これまで以上に『ポケモン GO』を楽しめるよう、『ポケモン GO』の9月から始まる新シーズン「マックス・アウト」にあわせて、「トレーナーサポートキャンペーン」を開催。

これまで、年に1回の開催だった「パートナーリサーチ」は、2024年2回目の開催となり、イベントなどでは配布が少ない「すごいわざマシン(ノーマル)」を含む、『ポケモン GO』で使える「道具のセット」が抽選であたるキャンペーンです。

「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」参加券が必ずもらえる/抽選で「ゲーム内で使える道具のセット」(10種20個)があたる

ゲーム内で使える道具のセット

実施期間:

・スタンプ付与期間:2024年9月3日(火)〜9月23日(月)

・参加券受取・応募期間:2024年9月3日(火)〜9月27日(金)

賞品:

必ずもらえる:スタンプ1個コース「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」参加券

抽選であたる:スタンプ2個コース「ゲーム内で使える道具のセット」300名

ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示し、ファミリーマート店舗で税込み500円以上のお買い物をすることで、「ファミペイ」にスタンプが1つたまります。

スタンプ1つと交換で、「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得可能。

また、スタンプ2つと交換で、『ポケモン GO』 ゲーム内で使える道具のセット(10種20個)が抽選であたるキャンペーンに応募できます。

「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」で出会えるポケモンについて

「パートナーリサーチ」では、ゲーム内でのタスクをクリアする毎に、「ヒバニー」「コアルヒー」「ヤドン(ガラルのすがた)」などのポケモンをゲットする事ができます。

また、「コアルヒー」や「ヤドン(ガラルのすがた)」は運が良ければ色違いのポケモンをゲットできるかもしれません。

今回は、スペシャルなポケモンとして、通常12kmたまごのふ化からでしか手に入れることができない「ヤトウモリ」を、タスククリアで最大3匹ゲットすることができます。

また、「ヤトウモリ」のメスは、「ヤトウモリのあめ」50個で「エンニュート」に進化させることが可能です。

『ポケモン GO』の9月から始まる新シーズン「マックス・アウト」にあわせて開催されるキャンペーン。

ファミリーマートの「『ポケモン GO』トレーナーサポートキャンペーン」は、2024年9月3日より開催です☆

©2024 Niantic, Inc. ©2024 Pokémon.

©1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

