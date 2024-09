2NE1、日本公演が全席完売！熱い要望により追加公演も決定 伝説的グループとしての威厳見せる

ガールズグループ2NE1のデビュー15周年記念単独コンサート日本公演の追加公演開催が決定し、海外ファンからの人気と影響力を証明している。

9月2日、YGエンターテインメント(以下、YG)によると、2NE1の日本ツアー「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」の全4公演が全席完売を記録した。

加えて、日本のファンから熱い要望を受け、11月29日に神戸・ワールド記念ホール、12月13日に東京・有明アリーナでそれぞれ1回ずつ、計2回の追加公演が決定した。

これにより、2NE1は11月29日〜12月1日に神戸、12月13〜15日に東京で計6回の公演を行い、より多くのファンと顔を合わせることになった。

2NE1は日本で活動を行っていた際、さまざまな新記録を打ち立て、K-POPの新たな歴史を作った。海外アーティストとしては初めて日本デビューアルバム『THE FIRST JAPAN MINI ALBUM:NOLZA』がオリコン「週間アルバムランキング」1位となった。

その後リリースした2枚の日本フルアルバム『Collection』『CRUSH』と3枚の日本シングルアルバム『Go Away』『Scream』『I Love You』も同様に好成績を収めた。

さらに、日本で行われた3回のツアー「2NE1 1st Japan Tour ‘NOLZA’ in Japan」「2NE1 2012 1st Global Tour NEW EVOLUTION in Japan」「2014 2NE1 WORLD TOUR〜ALL OR NOTHING〜in Japan」は、当時の海外女性アーティストとしては異例の大規模なもので、日本の有力メディアから注目を集めた。

そんな2NE1の10年ぶりの再結成は、日本のファンにとって大ニュースだった。実際、今回のチケットの抽選に申し込みが殺到し、チケットを手に入れることができなかったファンからたくさんの追加公演の要望と問い合わせが寄せられた。

(写真=YGエンターテインメント)

このように、日本でK-POPの伝説的ガールズグループとして君臨した彼女たちを変わらず待ちわびるファンが多くいることがわかる。

日本ツアーの前に開催されるソウルでの単独コンサートも、当初予定されていた2回の公演に続き、追加公演も全席完売。そのため視野制限席まで開放されることになるなど、激しいチケット争奪戦が繰り広げられた。

2NE1の完全体のステージを再び見ることができる場であるだけに、韓国と海外のファンの反応が熱い。

YGは海外のファンの要望に応えるべくツアー日程をさらに拡大し、来年までさまざまな国を巡り彼らを熱狂させる見通しだ。

なお、2NE1は10月4〜6日までの3日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」を開催し、伝説的ガールズグループとして華麗な復帰を果たす予定だ。