¡ÚMotoGP¡Û¤Ä¤¤¤ËÉü³è¡ª¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¡ØÀäÂÐ²¦¼Ô¡Ù¤Îµ¢´Ô 1043Æü¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¾¡Íø¤«¤éÏ¢¾¡¤Ø
¡þ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊöMotoGP2024Ç¯¥·¡¼¥º¥óÂè12Àï¥¢¥é¥´¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê1Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó/¥â¡¼¥¿¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥é¥´¥ó¡Ë
ºÇ¹âÊö¥¯¥é¥¹¤ò6ÅÙÀ©¤·¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ØÀäÂÐ²¦¼Ô¡Ù¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹Áª¼ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó/¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡Ë¤¬¡¢1043Æü¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥¦¥£¥ó¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤ËÄÌ»»6¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆÀ°Õ¤Î¥¢¥é¥´¥ó¤ÇÁ°Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¼þ²ó¿ô¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¼«¿È½éÍ¥¾¡¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎM¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹Áª¼ê¡£
23¼þ¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤È¤Ê¤ë·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ÎºÇÂ®¥é¥Ã¥×¤ò9¼þÌÜ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É½ù¡¹¤Ë¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤¹¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÈÁöÍ¥¾¡¡£
µ×¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ö»Ä¤ê10¼þ¤â¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡×¤È´°àú¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯10·î°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·º£µ¨¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¢¥é¥´¥ó¤Ë½¸¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ï¤·¤ã¤®¤Ä¤Ä¡¢Á´¿È¤Ç¤è¤í¤³¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥±¥¹Áª¼ê¡£
2½µÏ¢Â³³«ºÅ¤È¤Ê¤ë7ÆüÍ½Áª¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢8Æü·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤Ê¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤·¤Æ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë10·î4Æü¤«¤é6Æü¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£