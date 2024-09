韓国ドラマ「夫婦の世界」「わかっていても」などに出演する人気女優のハン・ソヒさん(29)がインスタグラムを更新し、黒ビキニ姿を公開した。ネイビーのバンダナを帽子に見立ててかぶり、チャーミングな表情が印象的。透き通った肌の胸下やウエストにはタトゥーシールがちらりと見え、世界中から「美しい」との声が上がっている。



【写真】黒ビキニ姿で、洒落たタトゥーをちらりと見せるハン・ソヒさん

ハン・ソヒさんは2016年にSHINeeの楽曲「Tell Me What To Do」のミュージックビデオ出演で芸能界入りし、17年のドラマ「ひと夏の軌跡〜Waiting for you」で本格女優デビュー。数々の話題作に出演し、インスタグラムのフォロワーは1700万人を超える。



20年からは「LOREAL PARIS KOREA(ロレアル・パリ)」の広告モデルを務めており、この日はブランドを挙げた上で、オフショットを6枚公開。屋外で撮影されたビキニ姿は、白い肌の脇腹やウエストの植物の絵柄がポイントに。胸下には蝶のようなデザインが施され、お洒落さが際立つ。別のカットでは、真っ白なドレス姿では、白い肌がより際立ち、ファンサービスでキスを飛ばす姿も見せた。



ハン・ソヒさんはデビュー当時、所属事務所の支援でタトゥーを消し、タトゥー除去にかかった費用は2000万ウォン(約230万円)と報じられ、話題になった。現在はストレス解消として、タトゥーシールを使用していると言及しており、全身をタトゥーシールで覆った姿を披露している。