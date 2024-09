2.5次元アイドルグルーブのすとぷりが、新曲「AGAIN」のミュージックビデオを公開した。

新曲「AGAIN」は、すとぷりが2022年12月に発表した「Here We Go!!」の続編として作られた1曲。困難を乗り越え再会できた喜びと、「Here We Go !! Again !!」といつまでも再び手を取り合っていきたいという、“特別な存在”への感謝の気持ちが聴く人にパワーを与えるアップテンポなダンスナンバーとなっている。

本日公開となったミュージックビデオは、楽曲同様に「Here We Go!!」の続編として制作され、前作の新人社員が今回は仕事ができる中堅社員に成長した姿にフォーカスし描かれている。ヒカリエSTPRオフィスを中心とした渋谷を舞台に展開。メンバーや大勢の通行人もダンスに参加するクライマックスでのダンスシーンにも注目しよう。