¡ÚÂ³Êó¡Û5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤È83ºÐ¤ÎÁ½ÁÄÉã¤¬»àË´¡¡²ÈÄíÆâ¤Ç²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¡4À¤Âå5¿Í²ÈÂ²¡Ú¹áÀî¡¦»°ÌÚÄ®¡Û
¤¤Î¤¦¡Ê1Æü¡Ë¡¢¹áÀî¸©»°ÌÚÄ®¤Î½»Âð¤Ç¤³¤Î²È¤Ë½»¤à5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÈÁ½ÁÄÉã¤Î83ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ³Êó¡Û5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤È83ºÐ¤ÎÁ½ÁÄÉã¤¬»àË´¡¡²ÈÄíÆâ¤Ç²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¡4À¤Âå5¿Í²ÈÂ²¡Ú¹áÀî¡¦»°ÌÚÄ®¡Û
¤¤Î¤¦¡Ê1Æü¡Ë¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¹áÀî¸©»°ÌÚÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÈÁ½ÁÄÉã¤Î83ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢³°½ÐÀè¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤Î»Ò¤ÎÁÄÊì¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁÄÊì¤¬³°½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï2¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï²ÈÄíÆâ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶á½ê¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ä¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£¡Ê°ÊÁ°°ì½ï¤Ë¡Ë¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¡×
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ²È¤Ë¤¤¤¿Á½ÁÄÊì¤â´é¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£