テクサーとギブテックは、2024年9月10日(火)〜13日(金)に東京ビッグサイト東1〜8ホールで開催される国際物流総合展2024において、テクサーが提供する展示会DXシステム「AiMeet2.0サービス」を初導入します。

テクサー/ギブテック 展示会DXシステム「AiMeet2.0サービス」導入

テクサーとギブテックは、2024年9月10日(火)〜13日(金)に東京ビッグサイト東1〜8ホールで開催される国際物流総合展2024において、テクサーが提供する展示会DXシステム「AiMeet2.0サービス」を初導入!

AiMeet2.0サービスは既に過去37の展示会で導入され、60トンの紙削減と100トン以上のCO2削減に貢献。

本サービスを導入することによって、来場者情報のスピーディな取得、ペーパーレス化による経費削減、環境問題改善への貢献など、これまでの課題の多くを改善することが期待できます。

また、今回の導入では、同時開催の「自動認識総合展2024」(西4ホール)の入場証と互換性を持たせることで、相互入場が可能となりました。

これにより、来場者が再度入場申込を行う手間が無くなり、スムーズで快適な来場体験を提供することができます。

■国際物流総合展2024について

アジア最大級の物流・ロジスティクスに関する総合展示会です。

2024年9月10日から13日まで東京ビッグサイトで開催され、最新の物流システムやサービスが一堂に集結。業界の課題解決やビジネス機会を探る場として、多くの国内外の関係者が集まります。

■AiMeet(R)2.0サービスについて

展示会やイベントでの名刺交換や紙での資料配布に代わり、非接触にて名刺情報の入手・資料データの提供を行うことができる非接触型の情報受け渡しツールです。

出展者は、カタログやその他のデジタル資料を「AiManager」に登録しておくだけで、来場者の入場バッジ二次元コードをスキャンすることで、来場者情報の取得と同時に、自社のデジタル資料を簡単に配布できます。

また、来場者も同様に二次元コードをスキャンするだけで訪問履歴やデジタル資料を取得可能です。

この革新的なデジタルサービスは、従来の「名刺取得」、「資料配布」、「ヒヤリングシート記入」といった手作業をすべてデジタル化し、展示会後のナーチャリングを効率化します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国際物流総合展2024にて非接触型展示会DXシステム導入!テクサー/ギブテック「AiMeet2.0サービス」 appeared first on Dtimes.