¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤è¤¯¸«¤º¤ËÇã¤Ã¤Æ¸å²ù¡ÄÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¾å°Ì¸ß´¹Åª¾¦ÉÊ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥×¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó ÀÞÅ£É÷ 1.5cm 4P
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä0.7¡ß²£0.3¡ßÄ¹¤µ2.5cm
ÂÑ²Ù½Å¡ÊÌó¡Ë¡§300g
ÆâÍÆÎÌ¡§4¸Ä
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
Æ±¤¸¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤éÃÇÁ³¤³¤Ã¤Á¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥×¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó ÀÞÅ£É÷ 1.5cm 4P¡Ù
°ÊÁ°¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¡¢¾å°Ì¸ß´¹Åª¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
ÀÞÅ£É÷¤ÎL»ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥ó¤Ç¡¢¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¥Õ¥Ã¥¯Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤¬º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥×¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó ÀÞÅ£É÷ 1.5cm 4P¡Ù¡£±¦¤¬°ÊÁ°¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¡ÊÀÞÅ£É÷¡¢1.1cm¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢5¸Ä¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤ÏÂÑ²Ù½ÅÌó150g¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÇÜ¤ÎÌó300g¡ª¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤ÏÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ý
¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¥Õ¥Ã¥¯Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¡ª2¸Ä»È¤¤¤¹¤ì¤Ð¼Ì¿¿¤ä¥«¡¼¥É¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡ª
¤³¤Î¥Ô¥ó¤Ï¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¸°¤Ê¤É¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¡¢¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Î¾¦ÉÊ¤Ï5¸ÄÆþ¤ê¤Ç100±ß¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï4¸ÄÆþ¤ê¤Ç100±ß¤È¡¢¸Ä¿ô¤Ç¸«¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÑ²Ù½Å¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤ÐÃÇÁ³¤³¤Ã¤Á¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡ª
2¸Ä»È¤¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¼Ì¿¿¤ä¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿Î©¤Æ¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¶¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¾þ¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡ªÃª¤Î¾å¤ÎÊÉÌÌ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥×¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó ÀÞÅ£É÷ 1.5cm 4P¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ê¾ì¤Ï°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Çä¤ê¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¸«¤ÆÇã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
Æ±¤¸¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤éÃÇÁ³¤³¤Ã¤Á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÞÅ£É÷¥Ô¥ó¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯8·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£