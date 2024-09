【「ストリートファイター6」:「テリー」キャラクターデザインの制作秘話】9月2月 公開

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」の追加キャラクター「テリー・ボガード」のキャラクターデザイン制作秘話を「ストリートファイター」公式Xアカウントにて9月2日に公開した。

「テリー・ボガード」は「餓狼伝説」シリーズに登場するキャラクターで、「Year 2 キャラクターパス」のコラボキャラクターとして追加される。制作秘話では「ストリートファイター6」のディレクター、中山貴之氏のコメントが掲載されている。

「ストリートファイター6」に登場するにあたり、全体のバランスや「テリー・ボガード」の伝統的な衣装、ジーンズの革パッチなどの作りこみが語られている。

