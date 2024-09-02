ÂæËÌÃÏºÛ¡¢ÛÉÊ¸Å¯Á°ÂæËÌ»ÔÄ¹¤Î¸ûÎ±Ç§¤á¤º Âè2ÌîÅÞÌ±½°ÅÞ¥È¥Ã¥×¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑÂæËÌÃÏÊýË¡±¡¡ÊÃÏºÛ¡Ë¤Ï2ÆüÌ¤ÌÀ¡¢±ø¿¦ÍÆµ¿¤ÇÀè·î31Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÛÉÊ¸Å¯¡Ê¤«¤Ö¤ó¤Æ¤Ä¡ËÁ°ÂæËÌ»ÔÄ¹¡áÂè2ÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞ¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¡á¤Î¸ûÎ±¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È·èÄê¤·¤¿¡£
ÛÉ»á¤ÏÂæËÌ»ÔÄ¹»þÂå¡¢»ÔÆâ¤Ë·úÀßÃæ¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÍÆÀÑÎ¨¤ò½ä¤ê¡¢³«È¯¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÀµ¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±30Æü¤ËÂæËÌÃÏ¸¡¤ÈË¡Ì³Éô¡ÊË¡Ì³¾Ê¡ËÎ÷À¯½ð¤Ë¤è¤ëÇ¤°Õ¤ÎÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä°¼è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿31ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÛÉ»á¤¬ÃÇ¤ê¤Ê¤¯¼èÄ´¼¼¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸¡»¡´±¤¬¶¦ÈÈ¼Ô¤ä»²¹Í¿Í¤é¤È¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
ÛÉ»á¤ÏÂæËÌ»ÔÄ¹»þÂå¡¢»ÔÆâ¤Ë·úÀßÃæ¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÍÆÀÑÎ¨¤ò½ä¤ê¡¢³«È¯¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÀµ¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±30Æü¤ËÂæËÌÃÏ¸¡¤ÈË¡Ì³Éô¡ÊË¡Ì³¾Ê¡ËÎ÷À¯½ð¤Ë¤è¤ëÇ¤°Õ¤ÎÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä°¼è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿31ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÛÉ»á¤¬ÃÇ¤ê¤Ê¤¯¼èÄ´¼¼¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸¡»¡´±¤¬¶¦ÈÈ¼Ô¤ä»²¹Í¿Í¤é¤È¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë