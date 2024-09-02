¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡×¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌµ»ë¤ò·è¤á¹þ¤à¥È¥Û¥Û¤ÊÍýÍ³
¡¡8·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈMC¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¿ô¡ËÍè¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¤Õ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤Ç¤âÁ´Á³¡Ê±Ñ¸ì¤¬¡Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Î°ÆÆâ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆMC¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤µ¤ó¤Ë¡Ö¡Ê³°¹ñ¿Í¡Ë´Ñ¸÷µÒ¤«¤é±Ñ¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥½¡¼¥ê¡¼¡¡¥¢¥¤¥à¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡Ù¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¼õ¤±Åú¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Ñ¸¡5µé¤ËÍî¤Á¤Æ¼þ¤ê¤«¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡£¿Æ¤Ë¤â¡Ø±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ËËÍ¤¬¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡Ø³°¹ñ¿Í¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤¬Íè¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌÁ´°÷¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¯¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤é±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¤È¤Ï¥Ö¥é¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤ÈÃç¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤ò¤Û¤Ü¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¤È°û¤ó¤À¤é¤¤¤Ä¤âËÍ¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£ÉÔ»×µÄ¤È¤ª¤Á¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼ò°û¤ó¤ÇÈÓ¿©¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¤¥§¥¤¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ç¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥óÀè¤Ë¤¤¤Ä¤âµ¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡À¤³¦¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤â¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢ËÍ¤¬³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¸þ¤³¤¦¤ÏËÍ¤¬ÄÌÌõ¤Ç¡¢ÄÌÌõ¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡Ø¤¨¡©·¯¡¢±Ñ¸ì¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¥Î¡¼¥Î¡¼¡¢¥¢¥¤¥à¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¡¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤ª¤Þ¤¨±Ñ¸ì¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶È³¦¤Î¿Í¤ÈÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È1¸Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤â¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô4²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤È¤â²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¸ÂÄê100¿Í¤¬¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë²ñ¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤½¤¦¤Ç¡£
¡¡ËÍ¤¬ºÇ¸å¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ¸å¤ËÍ£°ì±Ñ¸ì¤¬¤ï¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÅÛ¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¤Ê¤Ë¤«ËÍ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï±Ñ¸ì¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµ»ë¤·¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¡ÖHEY¡ª HEY¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£À¤³¦¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë²¿¤ÇÌµ»ë¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¤Ê¤ó¤À¥³¥¤¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌµ»ë¤·¤¿¤é¥Þ¥¸¤ÇÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ñºÝ²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬³Î¼Â¤ËÍÍø¡£¤·¤«¤·¡¢·Ý¿Í¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¡£·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼
1968Ç¯¡¢¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡Ê¸½¡¦·Ë»°ÅÙ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ê¥º¥à·ëÀ®¡¢2011Ç¯¤Ë²ò»¶¡£Æ±Ç¯¡¢¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥Ô¥ó³èÆ°¤¹¤ë¤â2017Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ò°úÂà¤·¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤·¤«¤·2021Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ËÉüµ¢¤·¸½ºß¤Ï·Ý¿Í¤È¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£