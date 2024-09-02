OSK¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ËÍãÏÂ´õ¤µ¤ó¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ÇÏÃÂê
¡¡OSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï2Æü¡¢8·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿Á°¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼ÍÌÎÖ¤µ¤ó¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ËÍãÏÂ´õ¤µ¤ó¤¬Æ±ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Íã¤µ¤ó¤ÏÂçºåÉÜËçÊý»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÆþÃÄ¡¢Æ±Ç¯¤Ë¡Ö¥ì¥Ó¥å¡¼½Õ¤Î¤ª¤É¤ê¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢¥À¥ó¥¹¤È²Î¤Ë½¨¤Ç¤¿ÃËÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò»ØÆ³¤¹¤ë²Î·àÃÄÇÐÍ¥¤òÇ®±é¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¤«¤éÍèÇ¯4·î¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Ç½¢Ç¤µÇ°¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£¤ªÈäÏªÌÜ¸ø±é¤Ï6·î¤ËÂçºå¡¢8·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤¦¡£