¡Ö¼«Á³ÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤ç¡©¡×ÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¤ËÆþ²ñ¤·¤¿°ëÌîµ®Íý»Ò¤¬¸ì¤ë¡È¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤È¡ÈÇ¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¡É
¡¡º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿°ëÌîµ®Íý»Ò¤Ï¡¢º£¤«¤é3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡ÈÌîÄ»¤Î´Ñ»¡¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ØÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¡Ù¤Ë¤âÆþ²ñ¤·¤¿¡£Ä»¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç´î¤Ó¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°ëÌîµ®Íý»Ò
¡ØÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¡ÙÆþ²ñ¤ÇÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡ª
¡ØÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¡Ù¤Ï¡¢ÌîÄ»¤ä¼«Á³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤È¿Í´Ö¤È¤Î¶¦Â¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¸Å¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤Î¼«Á³ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤À¡£1934¡Ê¾¼ÏÂ9¡ËÇ¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ÇÁÏÎ©90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØÃµÄ»²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¥É¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄ»¤È½Ð¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ì¾Á°¤äÀ¸ÂÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°ëÌîµ®Íý»Ò¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÃµÄ»²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÇ¯´ÖÌó3000²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ä¤ÙÌó7Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»²²ÃÈñ¿ôÉ´±ß¤òÊ§¤¨¤Ð¡¢ÌîÄ»¤Î²ñ²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏºÇ½é¡¢ÁÐ´ã¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ°÷¤µ¤ó¤¬¥¹¥³¡¼¥×¡ÊË¾±ó¶À¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥ì¥ó¥º¤ÎÏÈÆâ¤ËÄ»¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¡È¤¤¤ÞÄ»Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÄù¤á¤Ï¡¢¡ÈÄ»¹ç¤ï¤»¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä»¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Â®¤¤¡£¡È¤¤¤Þ38±©¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡É¤È¤«¡¢²ô¤Ç¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Î¿¹¤ä´³³ã¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±ÌîÄ»¤¬¤ª¤ê¡¢Áã¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¡¢¼«Á³¤È¶¦Â¸¤·¤¿³«È¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌîÄ»¤Î´Ñ»¡¤¬¼«Á³ÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡ÌîÄ»¤Î²ñ¤Î²ñ°÷¤ÏÄ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Ê¹¤±¤Ð¿ÆÀÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡È¤¢¤ÎÄ»¤Ï¡¢¤³¤Î¿¢Êª¤Î¼Â¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤Í¡É¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤â¡¢¤½¤Î¿¢Êª¤ÎÌ¾Á°¤äÆÃÄ§¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Ä»¤¬¿©¤Ù¤ë¤«¤éº«Ãî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¿©ÊªÏ¢º¿¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¤â¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Î½Û´Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ñ°÷¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÈÄ»¤òÃÎ¤ë¤È¤ÏÃÏµå¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ä¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½é¤ÏÌîÄ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤¤ì¤¤¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤ÈË¾±ó¥ì¥ó¥º¤ò¹ØÆþ¡£±©¤ÎºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»£±Æ¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌîÄ»¤Ø¤Î´Ø¿´¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢¤À¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤È¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢ºÙË¦¤Þ¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Á´¿È¤¬Ëþ¤ÁÂ¤ê¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯Ç¯Îð¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯Îð¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤¬¾¡¼ê¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÀèÆü¤â±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¼õÉÕ¤Î¤«¤¿¤¬¡È60ºÍ°Ê¾å¤Ï¥·¥Ë¥¢³ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ä°ú¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¡È»ä¤Ï¤â¤¦¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ê¤ó¤À¡É¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢¡È¥·¥Ë¥¢¤À¡É¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦°ëÌî¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤Ë¤ÏÌîÄ»¤ò¸«¤Ë¡¢»³Íü¸©¤ÎÂçÊî»§Îæ¡ÊÉ¸¹â2057m¡Ë¤ÎÅÐ»³¤Ë¤âÄ©¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤¬ÅÐ»³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£½éÅÐ»³¤ÎÉÔ°Â¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÄ»¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«ÌîÄ»¤ÎÊõ¸Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆîÊÆ¤Î¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦°ëÌî¡£È¯Ã¼¤ÏÄ»¤ò¸«¤Æ°¦¤Ç¡¢¤µ¤¨¤º¤ê¤òÊ¹¤¤¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä°ì´ã¥ì¥Õ¤Ç¤Î»£±Æ¤«¤éÅÐ»³¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¡£²¿ºÍ¤À¤í¤¦¤¬Ç¯Îð¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¹¥¤¤ËÁ´ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢°ëÌîÎ®¤ÎÀ¸¤Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÎ»¡£Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
°ëÌîµ®Íý»Ò¡Ê¤¤¤½¤Î¡¦¤¤ê¤³¡Ë¡¿1964Ç¯»°½Å¸©À¸¤Þ¤ì¡£1987Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿¹ÅÄ°ìµÁ¥¢¥ï¡¼ ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç5ÂåÌÜ¡Ö¤¤¤¤¤È¤âÀÄÇ¯Ââ¡×¡Ê½éÂå¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¾¯½÷Ââ¡×¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¡Ø¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä¡Ù¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£Ãæ¹ñ¸ì¸¡Äê¡ÖHSK¡×2µé¡¢½ñÆ»7ÃÊ¡¢¼î»»1µé¤Ê¤É¤òÊÝÍ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Á°Àî°¡µª
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯9·î12Æü¹æ