DINOS CORPORATIONは、ディノスオンラインショップにて2024年9月2日より、ワールドトレンドを発信する「ELLE HOME」ブランドデザインのインテリアアイテムと寝具アイテムを販売中です。

DINOS CORPORATION『ヒートループ』

DINOS CORPORATIONは、ディノスオンラインショップにて2024年9月2日より、ワールドトレンドを発信する「ELLE HOME」ブランドデザインのインテリアアイテムと寝具アイテムを販売中!

フランスでファッション誌として誕生した、世界的に影響力のあるファッション、ライフスタイルブランド『ELLE』のホームデコレーションブランド『ELLE HOME』がディノスのために用意したスペシャルデザインです。

花柄モチーフのニュアンスのある色合いがインテリアを華やかに彩ります。

包み込まれた瞬間からずっと暖かい「ヒートループ」のぬくもりを、パリジェンヌのエスプリとともに届けられます。

「ヒートループ」はなめらかな肌ざわりと暖かさで人気です。

「発熱→断熱→保温」を繰り返す独自構造で布団に入ってすぐに暖かさを実感できます。

【吸湿発熱する中わた】

吸湿発熱素材を中わたに使用。

ミリオンホット(R)DXは湿気を吸って発熱するので、暖かさに加え布団の中がムレにくくなっています。

さらに驚きの発熱パワーにより、布団に入った瞬間からポカポカに。

【やわらか遮熱アルミ】

遮熱アルミの生地で暖かさを閉じ込めます。ケットは上側に、パッドは下側に遮熱アルミ生地を配しているため冷気をブロックし暖かさを逃しません。

やわらかなアルミシートを使用しています。

【ふわふわなめらかな側生地】

側生地の肌面は発熱素材で、毛足の密集したふんわりなめらかなマイクロファイバーがしっかり暖気をキープします。レーヨン混で静電気も起きにくく快適です。

ELLE HOME ヒートループ (R)ハイパー ソファカバー

1人掛(長さ160・座面幅約50cm) ■税込価格:6,900円

2人掛(長さ160・座面幅約100cm) ■税込価格:7,900円

3人掛(長さ160・座面幅約150cm) ■税込価格:9,900円

ELLE HOME ヒートループ (R)ハイパー ラグ

130×190cm ■税込価格:9,900円

190×190cm ■税込価格:12,900円

190×240cm ■税込価格:15,900円

※ホットカーペットや床暖房の上に敷いて使用できます。

■色 :ネイビー×ダスティピンク・グレー×サフランイエロー 計2色

■素材:側地 …ポリエステル100%、

肌面基布部…ポリエステル90・レーヨン10%、

中わた …ポリエステル94・合成繊維(アクリレート系)6%、

中素材 …遮熱アルミ生地、

裏生地 …不織布(滑りにくい加工)

※ネットを使用して洗濯機で洗えます。

(洗濯機に入らない場合は手洗いしてください。)

※乾燥機・ドラム式洗濯機不可

■中国製

ELLE HOME ヒートループ (R)ハイパー こたつ掛け布団

正方形(190×190cm) ■税込価格:13,900円

長方形(190×230cm) ■税込価格:17,900円

■色 :ネイビー×ダスティピンク・グレー×サフランイエロー 計2色

■素材:側地 …ポリエステル100%(スカート部はフリース生地)、

肌面基布部…ポリエステル90・レーヨン10%、

中わた …ポリエステル94・合成繊維(アクリレート系)6%、

中素材 …遮熱アルミ生地

※ネットを使用して洗濯機で洗えます。

(洗濯機に入らない場合は手洗いしてください。)

※乾燥機・ドラム式洗濯機不可

■中国製

ELLE HOME ヒートループ (R)ハイパー 中わた入り発熱毛布&敷きパッド

お得な掛け敷きセット(シングルサイズ) ■税込価格:13,990円

中わた入り発熱毛布シングル(140×200cm) ■税込価格:8,980円

発熱敷きパッドシングル(100×200cm) ■税込価格:8,980円

■色 :ネイビー×ブラウン ピンク×グレー 計2色

■素材:側地 …ポリエステル100%、

肌面基布部…ポリエステル90・レーヨン10%、

中わた… ポリエステル94・合成繊維(アクリレート系)6%、

中素材… 遮熱アルミ生地

※ネットを使用して洗濯機で洗えます。

■中国製

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ELLE HOME』スペシャルデザイン!DINOS CORPORATION『ヒートループ』 appeared first on Dtimes.