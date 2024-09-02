ÎÓË§Àµ»á¡¢3Æü¤Ë½ÐÇÏ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤Ø¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª
¡¡ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï3Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê12Æü¹ð¼¨¡¢27ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£ÎÓ»á¤Î»öÌ³½ê¤¬2Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û½ÐÇÏ¤¹¤ë¡©¤·¤Ê¤¤¡©¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ö¸õÊä¼Ô¡×¤¿¤Á
¡¡ÎÓ»á¤Ï8·îÃæ¤ÎÉ½ÌÀ²ñ¸«¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤ÆÂæÉ÷10¹æ¤Î´íµ¡ÂÐ±þ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¸«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô½Ð¿È¤ÇÅìÂçÂ´¡¢ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç±¡½¤Î»¡£2008Ç¯¤ËËÉ±ÒÁê¤Ç½éÆþ³Õ¤·¤¿¸å¡¢·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡¢ÇÀÁê¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÁê¡¢³°Áê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£¡ÚÎëÌÚ¸ç¡Û