¡Ö¤á¤á¤ò¥¤¥¸¥á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×ÌÜ¹õÏ¡ ¡È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤òÈÝÄê¡É¥¦¥é¤Ç»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÌÔ¹³µÄ
¡¡8·î30ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¡¢Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÊó¤¸¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀèÆü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÌÜ¹õ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£²¿¤Ç¤â¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÌÜ¹õ¤Î»£±Æ»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ìÉô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ø²Æ¤¯¤ó¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤Î¸½¾ì¤Ï¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡Ê24»þ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤Í¡Ù¡Ø»þ´Ö¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËNG½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢¤ï¤¶¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ëÀ¼¤Ç·ùÌ£¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤ë¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥éÎ©¤Ã¤ÆÂæËÜ¤ò¾²¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ª¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¾¯¤·¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ç¤â¼Ö¤ËäÆ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î31ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖENCOUNT¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤â²ñ°÷¸þ¤±¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤Ã¤ ¾®¼ª¤Ë¶´¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¡¡ËÍ¤Î´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó ¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¤·²º¤ä¤«¤Ê¸½¾ì¤À¤è¡£..¾Ð¡¡¤È¤Ë¤«¤¯µÙÍÜ¤ÎÍýÍ³¤â¸¶°ø¤â ¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç ËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤ÇÂçÀÚ¤Ê¸½¾ì¡×¤È¡¢ÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÜ¹õËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÊóÆ»¸å¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂ¼À¥·ò»á¤Î¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃ¯¤«¤¬¡¢¤á¤á¤ò¥¤¥¸¥á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ù¡Øµ»ö¤¬ËÜÅö¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤éÂç¿Í¤Î¥¤¥¸¥á¤À¤È»×¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤Æ»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡²Æ·¯¤¬ÉÂ¤ó¤À»ö¼Â¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æº£¸å¤Î»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¡¡²Æ·¯¤Î¿´¤¬¤³¤ì°Ê¾å²õ¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¡ÖÊ¸½Õ¡×¤ËÆ¿Ì¾¤ÇÄÌÊó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ÂÌ¾¤È¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¹³µÄ¤ä¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤ËÌÜ¹õ¤â¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Ïº£²ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ²¶¤Î¤³¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°¤¯¤Ê¤¤Ã¯¤«¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹õ¤¤¿´¤Ë¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬·ù¤À¤«¤éÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¡Ù¤È¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Á´12ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡£ÌÜ¹õ¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¹¶·â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡£