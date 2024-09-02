»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤òÄ´¤Ù¤ë·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤é¡Ê£²Æü¸áÁ°£±£°»þ£³£³Ê¬¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç¤Ç¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡£²Æü¸áÁ°£¹»þ£²£µÊ¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç¤Î¥Ó¥ë²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö·úÊª¤Î¾å³¬¤«¤éÊª¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢·ÙÈ÷°÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤¬£±£±£°ÈÖ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»ëÄ£°¦Åæ½ð°÷¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­·ÙÈ÷°÷¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡°¦Åæ½ð´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤Ê¤É¤«¤é¡¢²òÂÎºî¶ÈÃæ¤ËÍî²¼¤·¤¿³°ÊÉ¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÒ¤¬¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±½ð¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡£

¡¡¸½¾ì¤ÏÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¸æÀ®Ìç±Ø¤ÎÆîÅìÌó£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¡£