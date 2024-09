Appleは2024年5月にM4チップを発表していますが、記事作成時点でM4を搭載しているデバイスはiPad Proのみです。そのため、間もなくM4搭載Macが登場すると目されているのですが、その中のひとつである新型Mac miniではついにUSB-Aポートが廃止されると報じられています。Apple’s Succession Strategy; M4 Mac Mini; Cheaper iPad Magic Keyboard - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-09-01/apple-s-succession-strategy-m4-mac-mini-cheaper-ipad-magic-keyboard-m0jkdrx5Apple may ditch those old familiar USB-A ports in the new Mac mini | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/09/01/apple-may-ditch-those-old-familiar-usb-a-ports-in-the-new-mac-mini/Apple関連のリーク情報でおなじみのBloombergのマーク・ガーマン記者によると、Appleは2024年末から2025年前半にかけてM4シリーズ搭載の新型Macをリリースするそうです。AppleはM4搭載Macの第一弾として、Mac mini・iMac・MacBook Proをリリースするとガーマン記者は報じており、中でもMac miniは新デザインを採用して大きく生まれ変わることになると指摘しました。具体的には、Apple TVサイズのコンパクトなデバイスに生まれ変わり、「Apple史上最小のコンピューター」になると報じられています。Mac miniが新デザインを採用することとなれば、これは2010年以来のデザインの大幅な刷新となります。なお、2010年はiPhone 4が登場した年です。AppleがMac miniのデザインを変更し「Apple史上最小のコンピューター」が生まれるとの報道、サイズはApple TVと同等か - GIGAZINEこの新Mac miniについて、サプライチェーンから「標準のM4チップを搭載したモデルは中国から全世界に2024年9月初旬に出荷開始される」という情報を入手したとガーマン記者。さらに、M4 Proを搭載したモデルもあるものの、これは2024年10月まで出荷されることはないそうです。そのため、ガーマン記者は「新型Mac miniは新型iPhone発表の1カ月後まで発表されない可能性がある」と指摘。他にも、新型Mac miniは電源が内蔵型になると指摘しており、電源アダプターを持ち歩く必要はないそうです。また、M4 Pro搭載Mac miniは5つのUSB-Cポートを搭載し、配置はMac Studioと同じく背面に3つ、前面に2つとなる模様。イーサネットポート、HDMIポート、イヤホンジャックは存在するものの、USB-Aポートはついに廃止されることとなるそうです。なお、USB-Aポートの廃止は2025年に登場する新型Mac ProおよびMac Studioでも起こる可能性がある模様。この他、Appleがレザーの代替素材としてリリースしたものの評判が悪かったファインウーブンを廃止する可能性があるともガーマン記者は記しています。なお、ファインウーブン製品の在庫数は史上最低となっており、Appleがすでに廃止に向けた動きを進めているとも報じられています。さらに、AppleはローエンドのiPad用Magic Keyboardを開発しているとガーマン記者は報じました。