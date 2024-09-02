Åìµþ¸ÞÎØ2´§¤ÎÂç¶¶Íª°Í¡¡¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ì¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤³¡¼¤¤¡ª¡×2S¤Ç¥¨¡¼¥ë
¡¡21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶¥±Ë½÷»Ò¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç200¥á¡¼¥È¥ë¤È400¥á¡¼¥È¥ë¤Î2´§¤Ëµ±¤¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Âç¶¶Íª°Í¡Ê28¡á¥¤¥È¥Þ¥óÅì¿Ê¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ì¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¥Î©¥â¥Ë¥«¡Ê26¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤Ï²Ï¸¶¤ÇÇò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÀ¥Î©¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤¿¼«¿È¤È¥¿¥ª¥ë¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢Ã»¥Ñ¥ó»Ñ¤ÎÀ¥Î©¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö½ÐÈ¯Á°¤Î¥â¥Ë¥«¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ª¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤³¡¼¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤Ïº£·î¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Êº´²ì¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£