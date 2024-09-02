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2024Ç¯11·î20Æü(¿å) Ê¡²¬¡¦BEAT STATION
OPEN 18:30 / START 19:00
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(¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î1Æü(Æü)20:00~9·î15Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç)
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