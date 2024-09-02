¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¡¡10»þ´Ö¤ÎÂç¼ê½Ñ¤Ç¡Ö²¿¤È¤«À¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡Ö¤¿¤±¤··³ÃÄ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¥ÈµÁÂÀÉ×¤¬£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÁÂÀÉ×¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¸æÊó¹ð¡£¥ï¥¿¥¯¥·¥°¥ì¡¼¥ÈµÁÂÀÉ×¤Ï¡¢Àè·î¤Î£²£³Æü¤Ë¡Ö¿´¶Ú¹¼ºÉ¡×¤ÇÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£¡Ö£±£°»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ö¼ê½Ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¿¤È¤«À¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤´Êó¹ð¤Þ¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÁÂÀÉ×¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÅüÇ¢¤À¤è¡¢¤ª¤ÃÊì¤µ¤ó¡ª¡×¤òÈ¯Çä¡£¿ÕÉÔÁ´¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï½µ£³²ó¡¢¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÁÂÀÉ×¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤¿¤±¤·¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¤¿¤±¤··³ÃÄ¡×¤ËÀµ¼°²ÃÆþ¡£¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦ÀõÁð¤Î·à¾ì¡ÖÅìÍÎ´Û¡×¤Ê¤É¤ÇÌ¡ÃÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£