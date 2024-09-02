¡ÈÀÈÈºáÍÆµ¿¡É¤Ç¥Æ¥¤¥ë¤¬Ã¦Âà¤ÎNCT¡¢¥Ø¥Á¥ã¥ó¤¬¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡ÖNCT¤Î3Ê¸»ú¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¡×
NCT¤Î¥Ø¥Á¥ã¥ó¤¬¥Æ¥¤¥ë¤ÎÃ¦Âà¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë½é¤á¤Æ¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ø¥Á¥ã¥ó¡¢¶Ø»ß¶è°è¤ÇµÊ±ì¢ª¼Õºá
8·î31Æü¡¢¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Öbubble¡×¤ËÄ¹Ê¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤¬8¼þÇ¯¤À¡£¼ÂºÝ¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¤³¤Î»Å»ö¤À¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¯³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¾ï¤Ë´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»þ¡¹¸ø±é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥·¥º¥Ë¡ÊNCT¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÎÁ°¤Ë°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡£ËÍ¤¬¤Õ¤¶¤±¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤ÈÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Á´¤Æ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤ËÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î»þ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¿´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ËÍ¤¬¾¯¤·¤âÅ¬Åö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤ï¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ËËÜÅö¤ËÇ®¿´¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¡ÈNCT¡É¤Î3Ê¸»ú¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ì¾Á°¤À¡£¤º¤Ã¤Èµ±¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤À¤«¤é³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÎÉ¤¤²»³Ú¡¢ÉñÂæ¤Î¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤ÆNCT¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥¤¥ë¤¬ÀÈÈºáÍÆµ¿¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤ÏºÇ¶á¡¢¥Æ¥¤¥ë¤¬ÀÈÈºá¤Ë´Ø¤¹¤ë·º»ö»ö·ï¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö³º»ö°Æ¤¬Èó¾ï¤Ë¸·½Å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¥Á¡¼¥à³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥ë¤ÈµÄÏÀ¤·¤ÆÃ¦Âà¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Æ¥¤¥ë¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤è¤Ã¤ÆNCT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
26Æü¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJ¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢29Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤òÌµ´ü¸Â±ä´ü¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥Æ¥¤¥ë¤Î»ö·ï¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Î±ÇÁüÄÌÏÃ¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¡þ¥Ø¥Á¥ã¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥¯¡£2013Ç¯¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£2016Ç¯7·î¡¢NCT 127¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤ÏNCT DREAM¡¢NCT U¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÂçÂÎ¤Î¶Ê¤ÎÆ³ÆþÉô¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÏSHINee¤Î¥Æ¥ß¥ó¡£