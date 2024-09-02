ÈïºÒÃªÅÄ¤ËÊæ¤¬¼Â¤ë¡¢ÀÐÀî¡¦ÎØÅç¡¡°ð´¢¤ê¤ÏÂç±«¤ÇÃæ»ß
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÃªÅÄ¡ÖÇòÊÆÀéËçÅÄ¡×¤Ç¡¢½Õ¤Ë¿¢¤¨¤¿°ð¤¬²«¶â¿§¤ÎÊæ¤ò¼Â¤é¤»¡¢¼ý³Ï¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃªÅÄ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤é¤Ë¤è¤ë°ð´¢¤ê¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎØÅç»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ºî¶È¤ÏÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ß±«¤Î¤¿¤áÃÏÌÌ¤¬¤Ì¤«¤ë¤ß¡¢ºî¶È¤Ë´í¸±¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£3Æü°Ê¹ß¤Ë°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¼¡Âè¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéËçÅÄ¤Ï¹ñ¤ÎÌ¾¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿µÞ¼ÐÌÌ¤ÎÌó4¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¾®¤µ¤ÊÃªÅÄ¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡£¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤ÉÌóÀéËç¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ËÈï³²¤¬½Ð¤¿¡£