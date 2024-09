【ジャンプフェスタ 2025】12月21日・22日 開催予定会場:幕張メッセ時間:9時~17時(最終入場16時30分)入場:無料

集英社は、イベント「ジャンプフェスタ2025」を12月21日、22日に幕張メッセにて開催する。入場は無料。

「ジャンプフェスタ」はジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベント。集英社が発行する「週刊少年ジャンプ」、「少年ジャンプ+」、「Vジャンプ」、「ジャンプSQ.」、「最強ジャンプ」の5誌が合同で主催する、ジャンプグループのマンガの魅力をたっぷり味わえる。

「ジャンプフェスタ 2025」では、「ジャンプスーパーステージRED/BLUE」、「ジャンプスタジオ」に加え、「少年ジャンプ+」の作品が集結する「少年ジャンプ+10周年ステージ」が登場する。

9月30日からは、「ジャンプNAVI」アプリでチケットの応募受付第1弾がスタート。今回、ステージ作品ラインナップが公開された。

【「ジャンプNAVI」アプリ】

□Android版のページ

□iOS版のページ

「ジャンプスーパーステージRED/BLUE」・「ジャンプスタジオ」に加え、「少年ジャンプ+」の作品が集結する「少年ジャンプ+10周年ステージ」が登場!

「ジャンプフェスタ2025」では、さまざまなステージプログラムが実施される。昨年に引き続き様々なゲストが出演する「ジャンプスーパーステージRED」・「ジャンプスーパーステージBLUE」の2ステージでは計20作品のプログラムを、また「ジャンプスタジオ」では8つの作品のプログラムが展開される。

新たなステージとして、9月に創刊10周年を迎える「少年ジャンプ+」初の特別ステージ「少年ジャンプ+10周年ステージ」が登場。14作品のプログラムが届けられる。2日間・4つのステージで計42作品のプログラムを楽しめる。なお、これら4つのステージ(「ジャンプスーパーステージRED」・「ジャンプスーパーステージBLUE」・「ジャンプスタジオ」・「少年ジャンプ+10周年ステージ」)は、いずれもYouTube公式「ジャンプチャンネル」内にてライブ配信も実施される。

「ジャンプスーパーステージRED」

「週刊少年ジャンプ」

「ONE PIECE」、「僕のヒーローアカデミア」、「呪術廻戦」

「少年ジャンプ+」

「チェンソーマン」、「SPY×FAMILY」、「怪獣8号」

「ジャンプSQ.」

「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」、『新テニスの王子様」、「青の祓魔師」

「Vジャンプ」・「最強ジャンプ」

「DRAGON BALL」

「ジャンプスーパーステージBLUE」

「週刊少年ジャンプ」

「BLEACH」、「銀魂」、「ハイキュー!!」、「鬼滅の刃」、「夜桜さんちの大作戦」、「SAKAMOTO DAYS」、「ウィッチウォッチ」、「アオのハコ」、

「少年ジャンプ+」

「ダンダダン」

「ジャンプSQ.」

「ワールドトリガー」

「ジャンプスタジオ」

「週刊少年ジャンプ」

「Dr.STONE」、「アンデッドアンラック」、「僕とロボコ」、「逃げ上手の若君」、「あかね噺」

「ジャンプSQ.」

「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB」、「憂国のモリアーティ」、「ジャンプSQ.ステージ」

「少年ジャンプ+10周年ステージ」

「少年ジャンプ+」

「阿波連さんははかれない」、「地獄楽」、「忘却バッテリー」、「魔都精兵のスレイブ」、「姫様“拷問”の時間です」、「2.5次元の誘惑」、「【推しの子】」、「鴨乃橋ロンの禁断推理」、「株式会社マジルミエ」、「タコピーの原罪」、「マリッジトキシン」、「正反対な君と僕」、「幼稚園WARS」、「ラーメン赤猫」

入場無料! 9月30日から「スーパーステージRED付き入場チケット」応募受付スタート

「ジャンプフェスタ2025」のチケットは「ジャンプNAVI」アプリから応募ができる。9月30日10時から「ジャンプスーパーステージRED」の観覧が可能な「スーパーステージRED付き入場チケット」の応募受付が開始される。また、11月1日10時からは、幕張メッセ会場への入場が可能な「入場チケット」の応募も開始される。

※小学生以上のすべての来場者は「ジャンプNAVI」アプリの入場チケット(電子チケット)が必要です。

※「ジャンプスーパーステージBLUE観覧チケット」は、「スーパーステージRED付き入場チケット」もしくは「入場チケット」に当選された方のみを対象に、11月下旬に事前抽選チケット応募を予定しています。「ジャンプスタジオ」や、「少年ジャンプ+10周年ステージ」の観覧には、当日イベント会場内で入場後に応募可能な観覧チケット応募を予定しています。「ジャンプNAVI」アプリは、ジャンプフェスタのお役立ち情報を公開するほか、ジャンプのニュースやコミックス、イベントなどをナビゲーションするアプリです。事前にアプリをインストール及び会員登録(無料)の上、チケット応募にご参加ください。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.