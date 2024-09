Microsoftは8月29日(米国時間)、「Windows news you can use: August 2024」において、2024年8月のWindows 11に関する最新トピックを紹介した。Windows 11のタスクバーやファイルエクスプローラーの新機能、「Windows アプリ」のプレビュー版、Intune Advanced Analyticsの新しいリソース パフォーマンス レポートなどといった更新情報がまとめて報告されている。

Windows news you can use: August 2024 - Windows IT Pro Blog○2024年8月のWindows 11主要アップデート情報主なトピックは次のとおり。○セキュリティのトピックMicrosoftでは、Microsoft Entraのグローバル管理者に対し、2024年10月15日までに、Azure PortalにアクセスしてテナントのMFA(多要素認証)を有効にするように警告している。10月16日以降は、Azure Portal、Microsoft Entra 管理センター、Microsoft Intune 管理センターのそれぞれでMFAが必須化されるためである。ただし、10月15日までの間にAzure Portalで設定することで、MFA有効化の対応期限を2025年3月15日まで延期できる。関連記事: Microsoft、10月15日までにAzure Portalで多要素認証を有効にするよう警告 | TECH+(テックプラス)○デバイス管理の新機能Intune Advanced Analyticsで、CPUまたはRAMのスパイクで発生するパフォーマンス低下を特定できる新しいリソース パフォーマンス レポートが利用可能Windowsパッケージマネージャー(WinGet)バージョン1.8をリリースWindows 365のEnterpriseエディションおよびFrontlineエディションで新しいGPU対応クラウドPCの一般提供を開始○Windows Server の新機能AzureのWindows Server 2025 Evaluation VMでホットパッチのプレビュー版を提供開始Windows Server DatacenterのAzureエディション プレビュー ビルド26257を提供開始○生産性とコラボレーションの新機能スタートメニューの [ピン留め] セクションからアプリをドラッグしてタスクバーにピン留めできるファイルエクスプローラーでタブを右クリックしてタブを複製できる様々なデバイス上のWindows デバイスとアプリに接続できる「Windows アプリ」のプレビュー版をリリースそのほか、Windows InsiderプログラムではWindowsのさまざまな新機能のプレビュー版が利用可能になっている。Microsoftは、改善された機能や新機能を活用して、組織の保護の強化や、生産性の向上を実現することを期待していると説明している。