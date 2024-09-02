¤Ò¤í¤æ¤¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÌÂÏÇ¤Ê¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²¼¡×¤Ø¤ÎÅÁ¤¨Êý¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é°·¤¤¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·
»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¸¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤«¤é´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤¤À¤¹¡Ö¥º¥ë¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡×¤òÆüº¢¤«¤é¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¶¤é¤ì¤ë»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¾å»Ê¤Î°ÍÍê¤òÃÇ¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡ÖÉô²¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤òºï¤¬¤º¤Ë¤¦¤Þ¤¯Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤À¤á¤¿¤¤¡Ä¡×
¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤ÐÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡©
ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ê¸À¤¤Êý¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Î¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²¼¤òÍ¡¤¹¤È¤
¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤êÎ¨Àè¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¥ß¥¹¤ÎÌÜÎ©¤ÄÉô²¼¤¬¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤¬¿¬¤Ì¤°¤¤¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¾¯¤·¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢º£¤É¤¤Ï¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤«¡©
¡ß¡¡¤Û¤«¤Î¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡û¡¡1½µ´Ö¤À¤±¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡£Æ¯¤¼¡Âè¤Ç¤¹¤°¸µ¤ËÌá¤¹¤«¤é
¢¡»ö¼Â¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡È´ü´Ö¡É¤È¡ÈÌÜÉ¸¡É¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
¡¡¼«Ê¬¤«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¯¤ê¡¢µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¼Ò²ñ¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¶õ²ó¤ê¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤±¤É·Ð¸³ÃÍ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¶õ²ó¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ç¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¡Ö¡Ê¤¦¤¹¤¦¤¹µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡ËÁ°²ó¤â¤Ê¤ó¤È¤«ÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤¬ÌÂÏÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¼«³Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤¸¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸å¼Ô¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï°ì¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤ÏÁ°¼Ô¤Îµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢ËÜ¿Í¤Ï»Å»ö¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¤À¤±¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¥À¥À²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£¤É¤¤Ï¾å»Ê¤¬¤½¤ó¤ÊÂÐ±þ¤À¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥éÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡È´ü´Ö¡É¤È¡ÈÌÜÉ¸¡É¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÏÂ¿¾¯¤Ï½ý¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²ó¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬°ì¤Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö1½µ´Ö¤À¤±¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¸µ¤ËÌá¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê´ü´Ö¤äÌÜÉ¸¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡ÖÎ¢Êý¤Ë²ó¤ì¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê´ü´Ö¤äÌÜÉ¸¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤â¡ÖËÜÍè¤Î»Å»ö¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ç¥ß¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¼ê½ç¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÅØÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀßÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤À¤È¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¹½À®¡¿¿ù¸¶¸÷ÆÁ¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡½¡Î¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ï¡½
¡Ú¤Ò¤í¤æ¤¡Û
À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¤Ò¤í¤æ¤¡Ë1976Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ¡¦ÀÖ±©¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢ºß³ØÃæ¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ËÎ±³Ø¡£1999Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡¢2005Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Î¸µ´ÉÍý¿Í¡£¸½ºß¤Ï±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤Î·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëºß½»¡£¤¿¤Þ¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¡£½µ´©SPA!¤Ç10Ç¯°Ê¾åÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¡£¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù
¡Ö¿¶¤é¤ì¤ë»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¾å»Ê¤Î°ÍÍê¤òÃÇ¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡ÖÉô²¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤òºï¤¬¤º¤Ë¤¦¤Þ¤¯Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤À¤á¤¿¤¤¡Ä¡×
¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤ÐÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡©
¢¡¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²¼¤òÍ¡¤¹¤È¤
¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤êÎ¨Àè¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¥ß¥¹¤ÎÌÜÎ©¤ÄÉô²¼¤¬¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤¬¿¬¤Ì¤°¤¤¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¾¯¤·¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢º£¤É¤¤Ï¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤«¡©
¡ß¡¡¤Û¤«¤Î¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡û¡¡1½µ´Ö¤À¤±¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡£Æ¯¤¼¡Âè¤Ç¤¹¤°¸µ¤ËÌá¤¹¤«¤é
¢¡»ö¼Â¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡È´ü´Ö¡É¤È¡ÈÌÜÉ¸¡É¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
¡¡¼«Ê¬¤«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¯¤ê¡¢µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¼Ò²ñ¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¶õ²ó¤ê¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤±¤É·Ð¸³ÃÍ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¶õ²ó¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ç¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¡Ö¡Ê¤¦¤¹¤¦¤¹µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡ËÁ°²ó¤â¤Ê¤ó¤È¤«ÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤¬ÌÂÏÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¼«³Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤¸¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸å¼Ô¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï°ì¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤ÏÁ°¼Ô¤Îµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢ËÜ¿Í¤Ï»Å»ö¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¤À¤±¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¥À¥À²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£¤É¤¤Ï¾å»Ê¤¬¤½¤ó¤ÊÂÐ±þ¤À¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥éÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡È´ü´Ö¡É¤È¡ÈÌÜÉ¸¡É¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÏÂ¿¾¯¤Ï½ý¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²ó¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬°ì¤Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö1½µ´Ö¤À¤±¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¸µ¤ËÌá¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê´ü´Ö¤äÌÜÉ¸¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡ÖÎ¢Êý¤Ë²ó¤ì¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê´ü´Ö¤äÌÜÉ¸¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤â¡ÖËÜÍè¤Î»Å»ö¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ç¥ß¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¼ê½ç¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÅØÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀßÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤À¤È¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¹½À®¡¿¿ù¸¶¸÷ÆÁ¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡½¡Î¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ï¡½
¡Ú¤Ò¤í¤æ¤¡Û
À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¤Ò¤í¤æ¤¡Ë1976Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ¡¦ÀÖ±©¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢ºß³ØÃæ¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ËÎ±³Ø¡£1999Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡¢2005Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Î¸µ´ÉÍý¿Í¡£¸½ºß¤Ï±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤Î·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëºß½»¡£¤¿¤Þ¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¡£½µ´©SPA!¤Ç10Ç¯°Ê¾åÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¡£¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù