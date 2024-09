大阪・扇町に「嵜本bakery」発・スイーツ×ベーカリーの新店舗がOPEN。種類豊富＆イートインでも楽しめる！

ベーカリーブランド『嵜本bakery(さきもとベーカリー)』から、“ベーカリー×スイーツ”をコンセプトにした「SAKImotobakery and more(さきもとベーカリー アンドモア)」が誕生。9月14日(土)大阪・扇町にオープンしますスイーツ×ベーカリーの新業態「and more」嵜本bakeryは卵と乳を使わない、小麦本来の味わいと香りが楽しめる看板アイテム『極美“ナチュラル”食パン』をはじめ、クロワッサンや塩トリュフパンなど、豊富なラインナップが楽しめるベーカリーブランドです。

新業態の「SAKImotobakery and more」は“ベーカリー×スイーツ”がコンセプト。「ミルククロワッサン」(税込280円)「パンオショコラ」(税込280円)水を一切使わず、たっぷりの北海道産牛乳で仕込んだクロワッサン生地が使われた、ミルキーで香ばしい“コクと甘み”が特長のスイーツパンを中心に楽しめますよ。スイーツデニッシュ、看板食パンのミニサイズも特別感のある「スイーツデニッシュ」はマンゴー(税込400円)、ブリュレ(税込350円)、シャインマスカット(税込450円)、いちご(税込400円)がラインナップ。ちょっとしたご褒美や、手土産にも喜ばれそうですね。嵜本bakeryの看板アイテム『極美“ナチュラル”食パン』は、ミニサイズ(山形/角型:各税込700円)になってお目見え。これまでの食パンは「大きすぎる…」と手が出せなかった人にもおすすめです。食パンを使った「極美オープンサンド」(税込280円〜)はランチにぴったりですよ。イートインメニュー、出来たてパイも楽しみまたイートインスペース(18席)も設置されるので、フレンチトースト(税込800円〜)や、モーニングメニュー(税込600円〜)も楽しめます。パンだけでなく、手土産やプレゼントにぴったりな「焼菓子」(税込250円〜)も販売されますよ。さらに、食べ歩きにもぴったりな「ブリュレミルフィーユパイ」(税込550円〜)もお目見え予定。オーダーしてからブリュレとデコレーションを行う、サクサク食感と香ばしさが堪能できる出来たてスイーツなのだとか。パン好きもスイーツ好きも楽しめそうな「SAKImotobakery and more」。気になる人は足を運んでみてはいかがでしょう。■SAKImotobakery and more 扇町店住所:大阪府大阪市北区天神橋3-7-13ブラーヴォ扇町1F※大阪メトロ・扇町駅から徒歩3分、南森町駅から徒歩4分、JR天満駅から徒歩7分営業時間:8:00〜19:00※オープン日から3日間(9/14〜16)は9:00〜19:00定休日:不定休嵜本bakery ホームページ参照元:株式会社SakimotoBakery プレスリリース