¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹ ½¡Í¤Ëá¤Î¡È¼«Éé¡É¡Ä¹¥¼é¤³¤½Â¸ºß°ÕµÁ¡¡3Ç¯Ï¢Â³GG¾Þ¤Î¶»Ãæ¡Ä1µå¤Ë½¸Ãæ¡ÖËÍ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡× ½¡Í¤Ëá¤Î¡È¼«Éé¡É¡Ä¹¥¼é¤³¤½Â¸ºß°ÕµÁ¡¡3Ç¯Ï¢Â³GG¾Þ¤Î¶»Ãæ¡Ä1µå¤Ë½¸Ãæ¡ÖËÍ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡× 2024Ç¯9·î2Æü 9»þ0Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡ÊËÌÌîÀµ¼ù / Masaki Kitano¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡Ö²¶¤¢¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤¡¡×¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤òÀä»¿ ¤Ê¤¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂçÊª¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤«¡¡¿¹Í§ºÈ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¿¿Áê¡É Êì¤ËÅÏ¤·¤¿8000Ëü±ß¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡¡¥ª¥ê¥É¥é1ÆþÃÄ¤â¡Ä¤¤¤¤Ê¤êÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¸½¼Â