¡ÚÂ®Êó¡ÛËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¡ÖÌø¥±À¥¥È¥ó¥Í¥ë¡×Æâ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤Î»ö¸Î¡¡ËÌÎ¦Æ»¾å¤ê¤ÏÆØ²ìIC¡¼ÌÚÇ·ËÜIC¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á
ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å¤ê¡¢¼¢²ì¸©¤ÈÊ¡°æ¸©¤Î¸©¶¤Ë¤¢¤ëÌø¥±À¥¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¸Î¾ã¤·¤Æ¡¢Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸å¤í¤«¤éÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¼ÖÀþ¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÌÎ¦Æ»¤Î¾å¤ê¤Ï¡¢ÆØ²ì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÌÚÇ·ËÜ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ç¡¢¸áÁ°£¶»þÁ°¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£