22Ç¯¤Î¥Ç¥¤¥êーÇÕ2ºÐS¤òÀ©¤·¤¿¥ªー¥ë¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã º£¸å¤Ï±àÅÄ¶¥ÇÏ¤Ë°ÜÀÒ
¡¡2022Ç¯¤Î¥Ç¥¤¥êーÇÕ2ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥ªー¥ë¥Ñ¥ë¥Õ¥§(²´4¡¢Èþ±º¡¦ÏÂÅÄÍºÆó±¹¼Ë)¤¬¡¢31ÆüÉÕ¤ÇJRA¤Î¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÍ½Äê¡£JRA¤¬Æ±Æü¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ªー¥ë¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤ÏÉã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢Êì¥¯¥¤ー¥ó¥°¥é¥¹¡¢¤½¤ÎÉã¥ëー¥éー¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£22Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¿·ÇÏÀï¤³¤½2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î2Ï¢¾¡¤Ç¥Ç¥¤¥êーÇÕ2ºÐS¤òÀ©ÇÆ¡£¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£ー¥ë»º¶ð¡¢ÏÂÅÄÍºÆóÄ´¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤ÎJRA½Å¾Þ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÃå³°¤¬Â³¤¡¢º£Ç¯5·î¤Î°ÈÇÏS(13Ãå)¤¬JRA¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï12Àï2¾¡(½Å¾Þ1¾¡)¡£
(JRA¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê)