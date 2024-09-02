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2. Beside
3. Spend This Time
4. Isolate
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6. Reasons
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2. SWAN DIVE
3. OK & GO
4. Just Kids
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1. ¾×Æ°¤ÎÎ³»Ò
2. RISING
3. ¥¨¥¤¥¸¥¢¥ó¡¦¥À¥ó¥µ¡¼
4. Butterfly Effect
5. Time to think
6. Deep Inside
7. NEW ERA
8. ¼ÀÁö¤¹¤ëÁ®¸÷ (2024 NEW TAKE)
¡ÚENCORE SESSION¡Û
1. ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼(¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¥«¥Ð¡¼)
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